Зеленський: Українці готові жити в умовах війни ще 10-20 років, бо виходу немає

Володимир Зеленський заявив, що українці готові жити в умовах війни ще мінімум 10 років. / Фото: Колаж: Сьогодні

Українці готові жити в умовах війни найближчі 10-20 років, адже у нас немає іншого виходу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у ході пресконференції для українських та західних ЗМІ у Києві на станції метро.

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Таким чином Зеленський відповів на питання, чи готові українці роками чи десятиліттями жити у стані підвищеної боєготовності, як, наприклад, Ізраїль.

"Це ж не питання – готові ми чи не готові. Я думаю, що всі українці, особливо всі, хто залишився в країні, – я зараз не про жінок та дітей, які виїхали, є деякі й чоловіки, які виявилися не чоловіками, більшість українців, які об’єдналися, більшість нашої держави… вони не просто готові або не готові, у нас немає іншого виходу. Ми будемо такою державою", – сказав Зеленський.

Президент додав, що українці повинні бути готові до того, що доведеться захищати свою землю.

"Це не значить, що ми будемо воювати. Я вважаю, що навпаки, коли ми переможемо, то ми будемо державою, в якій буде найпотужніша армія і найдосвідченіша, найдосвідченіший щодо захисту народ. І щодо гарантій безпеки, я вважаю, що ми станемо однією із найміцніших держав у Європі", – сказав Зеленський.

Він додав, що це реалії, у яких доведеться жити через сусідство з Росією.

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В РНБО назвали головну задачу Путіна

Президент Росії Володимир Путін не зупинить "військову операцію" в Україні. Його головне завдання – знищення держави, заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

"Ми усвідомлюємо, що Путін зупинятися не збирається. Ні 9 травня, ні 10, ні 20. Завдання Путіна, яке він поставив перед своїми військовими, досить просте – знищення нашої держави. Інших завдань у них немає", – каже Олексій Данілов.

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