Зеленський звільнив п'ять послів: у чому причина

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Президент України Володимир Зеленський звільнив надзвичайних та повноважних послів України у п'яти країнах: Ісламській Республіці Ліван, Грузії, Словацькій Республіці, Португальській Республіці та Ліванській Республіці.

Відповідні укази було опубліковано на офіційному сайті глави Української держави.

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В указі №439/2022 йдеться про звільнення Сергія Бурдиляка з посади Надзвичайного та Повноважного Посла України в Ірані.

Згідно з документом №440/2022, Ігоря Долгова звільнено з посади посла України в Грузії.

Згідно з указом №441/2022, Юрія Мушку звільнено з посади голови дипломатичної місії України в Словаччині.

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Указом №442/2022 з посади Надзвичайного та Повноважного Посла України у Португалії звільняється Інна Огнівець.

Указ №443/2022 передбачає звільнення Ігоря Осташа з посади посла України у Лівані.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що звільнятиме послів за неефективне виконання посадових обов'язків.

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Нагадаємо, у березні цього року Зеленський заявив, що Україна відкликала своїх послів з Киргизстану та Грузії. Ці країни або підтримали агресію Росії або перешкоджали допомозі Україні.