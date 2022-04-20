Зеленський: У Євросоюзі триває підготовка шостого санкційного пакету

Проти РФ готують нові санкції/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українців.

Воно з'явилося на каналі Офісу президента у YouTube

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Що сказав президент?

Відбулася зустріч з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем. Обговорили оборонну, фінансову та санкційну допомогу Україні. А також євроінтеграцію, рух та підготовку до відбудови України після війни.

Шарль Мішель разом зі своєю командою відвідав Бородянку Київської області. Домовились зробити разом усе, щоб притягнути до відповідальності кожного російського військового і командира, які винні у воєнних злочинах.

Сьогодні опублікували План щодо посилення санкцій проти Росії. Він передбачає обмеження для енергосектору Росії, банківського сектору, експортно-імпортних операцій, транспорту. Серед найближчих кроків має бути нафтове ембарго і повне обмеження постачання нафтопродуктів з Росії. Коли це буде імплементовано, Росія втратить можливість фінансувати воєнну машину.

В Євросоюзі триває підготовка шостого санкційного пакета. Працюємо над тим, щоб зробити його по-справжньому болісним для російської держави в цілому.

Росія має бути визнана державою – спонсором тероризму, а російські Збройні Сили повинні бути визначені терористичною організацією.

У Києві відновили роботу представництво Євросоюзу і посольства дружніх держав. Вже працюють 18 представництв: Італії, Ірану, Казахстану, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Святого Престолу, Словенії, Таджикистану, Туркменістану, Туреччини, Франції, Чехії, Естонії та інших.

Звільнено вже 934 населених пункти, а поліція відновила роботу у 435-ти. Органи місцевого самоврядування та їх виконавчі органи запрацювали у 431-й громаді. Роботу гуманітарних штабів розпочато у 361-му населеному пункті.

Ситуація на сході та півдні нашої країни залишається максимально жорсткою. Окупанти не полишають спроб за рахунок нового масштабного наступу вибороти хоч якусь перемогу для себе.

Державними нагородами відзначені 203 військовослужбовці Збройних Сил України, з них 49 посмертно. Пʼятьом нашим військовим присвоєно звання Герой України, посмертно.

Зеленський відреагував на "референдуми" на півдні України

Президент України Володимир Зеленський відреагував на те, що окупанти проводять "референдуми" на півдні України. Він назвав це жалюгідним.

"На півдні нашої країни окупанти намагаються демонструвати хоча б щось, що можна подати в Росії як нібито готовність українців співпрацювати з російськими структурами. Виглядає це жалюгідно. Після 55 днів війни окупантам вдалося перетягнути на свій бік хіба що деяких маргіналів", — заявив глава держави.

Зеленський подякував українцям, які, перебуваючи на тимчасово окупованих територіях, продовжують відстоювати свою чітку позицію.

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"Жодної співпраці з окупантами. Що більше принциповими будете ви, то швидше повернеться нормальне життя", — сказав Зеленський.

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