Зеленський: У Маріуполі загинули десятки тисяч українців

Володимир Зеленський звернувся до корейського народу. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський звернувся до парламенту Південної Кореї із закликом допомогти Україні зупинити російську агресію.

Відеозвернення опублікували на сторінці лідера Українського народу в Telegram.

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"Росія напала на нас. Напала, користуючись своєю перевагою у військовій силі. Ця держава витратила десятиліття на підготовку до цієї війни. Десятиліття – і колосальні ресурси. Фінансові – це сотні мільярдів доларів, отримані за експорт нафти, газу та спрямовані на виробництво та накопичення озброєнь. А також людські ресурси. Вже близько 2 тисяч ракет випущено Росією по наших містах. Артилерійські снаряди просто неможливо порахувати", – сказав Зеленський.

Але найгірше – це те, як Росія використовує людей для підготовки та ведення війни, зазначив президент.

"Для мешканців самої Росії свідомо створюються такі умови, коли вони зобов'язані жити в тотальній, безпросвітній бідності. Коли вони не можуть собі дозволити навіть найпростіші речі – нормальну їжу, звичайну побутову техніку, нормальну освіту. Коли вони не мають на все життя навіть базових гарантій прав людини, і коли служба в армії для багатьох з них стає єдиним, так би мовити, соціальним ліфтом. Можливістю отримати хоча б щось у житті. , – сказав Зеленський.

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Він додав, що потрапивши на війну і зайшовши на територію сусідньої держави, десятки тисяч російських військових були просто шоковані нормальності життя. Вони шоковані містами та селами, в яких люди не бідували. Шоковані побутовою технікою в будинках. Шоковані тим, що людям вистачає нормальної їжі.

"Значна кількість окупантів просто не бачила такого у своєму житті. Майже відразу російські війська на території України – у тих районах, куди вони змогли увірватися – зайнялися мародерством. Вони намагалися вивезти додому в Росію все, що становить будь-яку цінність. Від пральних машин до комп'ютерів Від автозапчастин до одягу Вони просто набивали цим бронетранспортери, вантажівки, крали машини і намагалися вивезти награбоване.Ви знаєте, були випадки, коли російські солдати діставали зі своїх бронежилетів захисні пластини, щоб сховати в бронежилетах вкрадені ноутбуки і планшети. – коли людина настільки бідна від народження, що вважає, що ноутбук – цінніший, ніж його власне життя на війні. Але саме це ми побачили на своїй землі, коли увірвалася російська армія. , – зазначив президент.

За його словами, це зіткнення двох різних світів – світу звичайних людей, які просто жили мирним життям, просто прагнули гармонії для себе та своїх дітей, думали про майбутнє, і миру людей, спеціально принижених своєю державою протягом десятиліть, спеціально загнаних у бідність. і безправ'я, щоб їхня влада могла направити їх на будь-які авантюри. На війну проти сусідів.

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І це війна Росії не просто для підкорення України. Це лише перший крок. Спочатку Росія хоче знищити нашу незалежність, нашу державу, розірвати її. Хоче знищити все, що робить нас українцями, робить нас окремою нацією. А потім – піти далі до Європи . Далі в Азію" , – додав президент.

Зеленський зазначив, що на окупованій українській території російські військові цілеспрямовано шукали вчителів, будь-яких людей, пов'язаних з армією та функціонуванням держави, активістів, журналістів. Усіх, хто виховував і захищав національну ідею, викрадали і свідомо вбивали.

"Це був наказ, це була тактика. Але Росія лише почала з України. Наступні кроки їхнього плану – це знищення інших країн. Спроба підкорити ще інші сусідні народи. Росія хоче домінувати. І вважає, що може зробити це лише одним способом: кинути свою армію, виховану в тотальній безправності, на те, щоб знищити все, що дозволяє жити іншим народам" , – сказав він.

Зеленський нагадав, що ракетними та авіаційними ударами по нашій території Росія знищила вже сотні інфраструктурних об'єктів, які забезпечують нормальне економічне та соціальне життя в Україні.

"Російські ракети та авіація руйнують нафтобази, руйнують склади з продуктами, аеропорти, вокзали, виробничі підприємства, університети. Одних лише освітніх об'єктів знищено вже 938. Лікарень – майже 300. Це свідома тактика російських військ, а не випадковість. Вони цілеспрямовано руйнують житлові квартали і цілі міста... З артилерії, мінометів, танків... Не одне місто, не два, не три. Це десятки міст, які російські військові намагалися просто стерти з лиця землі.Чорні руїни замість багатоповерхівок. Купи каменів та бетонних уламків замість того, що було звичайними мирними містами. Кількість загиблих ми досі не можемо встановити.З півночі до півдня країни – у всіх районах, куди досягали російські снаряди, досягали бомби – триває розбір завалів" , – сказав він.

За словами глави держави, на частині нашої території продовжуються активні бойові дії. Росія готує новий наступ, сподіваючись зламати все ж таки наш національний опір. Зеленський зазначив, що окупанти сконцентрували десятки тисяч солдатів і колосальну кількість техніки, щоб спробувати завдати нових ударів.

"Гірша ситуація – у Маріуполі, у нашому південному портовому місті, яке заблоковане російськими військами з 1 березня. Це було півмільйонне місто. Півмільйона людей. Окупанти заблокували його і не дозволяли навіть завозити туди їжу та воду. Намагалися його захопити найжорстокішим способом – просто знищити все, що є в місті. Маріуполь зруйновано. Там десятки тисяч загиблих. Але навіть незважаючи на це, росіяни не зупиняють наступальну операцію. Вони хочуть зробити так, щоб Маріуполь був знищеним містом" , – сказав Зеленський.

Президент України заявив, що немає і не може бути надії, що Росія просто сама собою зупиниться.

"Немає і не може бути надії, що розум переможе, і російське керівництво просто відмовиться від продовження цієї війни. Росію можна тільки змусити це зробити. Можна тільки змусити шукати світ. Змусити перестати знущатися з людей. Змусити поважати незалежне життя сусідніх народів. територію України.Наша антивоєнна коаліція, сформована після початку цього жорстокого вторгнення Росії, вже застосувала проти неї безпрецедентні санкції.Але цих санкцій недостатньо.Росія ще не відчуває, що має зупинитися.Це означає, що потрібно зробити ще більше.І не тільки на державному рівні" , – сказав він.

Зеленський зазначив, що слід повністю розірвати зв'язки російських банків зі світовою фінансовою системою. Слід обмежити російський експорт енергоресурсів, насамперед нафти. Але також потрібно, щоб світові компанії перестали бути спонсорами цієї варварської держави, яка вважає, що має право руйнувати життя народів. Яке вважає, що має право сіяти у світі бідність, безправ'я та смерть.

"Чим більше компаній припинять торгувати з Росією, працювати на території Росії, платити податки російській державі, тим швидше розум переможе. Росії доведеться залишити войовничість і шукати компроміси зі світом. Тому що вже дійшло до того, що Росія відверто шантажує світ ядерною та хімічною зброєю Але, працюючи стратегічно, треба захищати людей тут і зараз. Захищати тих, кому російська армія загрожує безпосередньо" , – сказав він.

Президент нагадав, що Україна 47 днів захищається фактично від усієї російської армії – від найбоєздатніших її частин.

"Наші Збройні Сили України борються героїчно, дуже мудро, раціонально використовуючи наявні ресурси та озброєння. Ми отримуємо допомогу від різних країн світу. І я щиро вдячний і вашій державі, щиро вдячний вашому народу за надану підтримку. Але ми потребуємо набагато більшого. вижити в цій війні проти настільки підготовленого супротивника, як Російська Федерація. Проти держави, яка не вважає вбитих і має незліченні запаси військової техніки ще з часів Радянського Союзу..." , – зазначив глава держави.

Зеленський зазначив, що Україна потребує систем протиповітряної оборони, літаків, танків та іншої бронетехніки, артилерійських систем та боєприпасів.

"І у вас є те, що може бути незамінним для нас. У вас є це. Броньовані машини, протиповітряна, протитанкова, протикорабельна зброя. постачання зброєю потрібно переглядати та діяти швидко.Треба допомагати. Надати необхідну зброю Україні – значить не лише врятувати життя наших людей, не лише дати нам можливість деблокувати наші міста, зокрема наш багатостраждальний Маріуполь.Ал і врятувати інші держави, інші регіони від подальшого розгортання російської агресії" , – сказав він.

Зеленський нагадав, що кожна нація має право на самостійне життя.

"Кожне місто має право на повну безпеку. Кожна людина має право на свободу і пошук власного щастя. Люди не повинні бути знаряддям будь-яких режимів, будь-яких диктаторів. Люди мають право просто жити. Ось за що ми боремося. Ось що ми просимо. захищати разом з нами... І ось що ми будемо відновлювати – сподіваюся разом з вами і з усім світом – після цієї війни. Пані та панове! Корейський народ! Сьогодні в цьому зверненні я чотири рази згадував наш Маріуполь. своєї історії.Наше місто, яке російські війська просто знищують.Я прошу вас подивитися зараз одне відео.Матеріал, знятий журналістом, який витримав тижні російської блокади в Маріуполі.Я прошу вас на власні очі побачити те, що українці бачать вже 47 днів. щоб зупинити це. Щоб міста України та інших держав ніколи більше не бачили такого зла. Щоб до них більше ніколи не могла прийти Росія" , – підсумував президент.

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