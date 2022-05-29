Зеленський вперше з початку вторгнення РФ залишив Київську область: деталі поїздки

Володимир Зеленський відвідав Харківську область / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський вперше з початку повномасштабного вторгнення армії Росії 24 лютого здійснив офіційну поїздку за межі Київської області.

Як повідомляє пресслужба глави держави, 29 травня Зеленський вирушив з робочою поїздкою до Харківської області, де відвідав передові позиції українських військових.

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Глава держави ознайомився з оперативною обстановкою в зоні відповідальності підрозділів. Він вручив військовослужбовцям державні нагороди та цінні подарунки й поспілкувався із захисниками України.

"Хочу подякувати кожному з вас за службу. Ви ризикуєте своїм життям заради всіх нас і нашої держави. Дякую вам за захист незалежності України. Бережіть себе!", – сказав президент.

/ Фото: Офіційний сайт президента України

Також Зеленський провів робочу нараду щодо ситуації в Харківській області та місті Харкові. Глава держави заслухав доповіді начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, міського голови Харкова Ігоря Терехова, військового командування та керівництва правоохоронних органів регіону.

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/ Фото: Офіційний сайт президента України

Нагадаємо, з 24 лютого Зеленський лише один раз здійснив офіційну поїздку за межі столиці. 4 квітня він відвідав населені пункти Київщини, звільнені від російських військ – Бучу, Ірпінь та Стоянку.

Зеленському доповіли про ситуацію на Харківщині

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов доповів президенту Володимиру Зеленському, що наразі 31% території області тимчасово окуповано, 5% було звільнено від російських загарбників.

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"Ми ще не можемо повністю обстежити деякі звільнені населені пункти, оскільки там тривають обстріли, провести повноцінне розмінування й розпочати відновлення критичної інфраструктури. Де ми можемо робити це дистанційно – ми це робимо", – зазначив глава Харківської ОВА.

За його словами, дії російської армії спричинили руйнування 2229 багатоповерхових будинків, з яких 225 зруйновані повністю. У Харкові найбільших пошкоджень та руйнувань зазнали північні та східні мікрорайони міста – 30,2% від загального житлового фонду.