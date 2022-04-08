Зеленський зустрівся з главою Єврокомісії та високим представником ЄС у Києві (відео)

Володимир Зеленський провів зустріч з високопосадовцями ЄС. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та високим представником Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем.

Про це повідомили в Офісі президента в Telegram.

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Високопосадовці 8 квітня прибули з візитом до України.

Очікується, що сьогодні відбудуться перемовини у вузькому колі, після чого Зеленський та представники ЄС зроблять заяви для українських та іноземних ЗМІ й дадуть відповіді на їхні запитання.

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Перші заяви глави Єврокомісії в Києві

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн 8 квітня повідомила, що українську заявку на вступ до Євросоюзу хочуть подати Раді ЄС вже влітку.

"Зазвичай минають роки, перш ніж Рада ЄС прийме заявку на членство, але Україна зробила це за тиждень чи дві, і я закликаю рухатися вперед якнайшвидше… Наша мета – представити заявку України Раді цього літа", – сказала фон дер Ляйєн журналістам у час поїздки в Київ.

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