Зеленський зустрівся з прем'єром Португалії: що отримає Україна від цього візиту

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Португалії Антоніу Коштою / Колаж "Сьогодні"

В Україні із робочим візитом побував прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта. Він на власні очі побачив наслідки російської окупації в Ірпені та пообіцяв Києву всебічну підтримку.

Про це повідомляється на сайті офісу президента України.

Реклама

Підсумки візиту

"Хочу відзначити стійкість українського народу проти варварського та незаконного вторгнення Росії в Україну. Ми географічно далеко один від одного, але дуже близькі один до одного народи. Це насамперед завдяки величезному внеску українського народу до Португалії протягом останніх десятиліть, за що ми вам дуже вдячні. Дуже важливо, що я прибув до України сьогодні саме у День Європи. Тому що Україна дуже чітко обрала курс на користь Європи. Ми з великими надіями очікуємо на висновки Європейської комісії щодо європейських перспектив України в ЄС. З президентом Зеленським ми обговорювали надання всієї можливої допомоги, включаючи наш досвід отримання членства в Раді Європи", – заявив на Банковій Антоніу Кошта.

Для цього, за словами прем'єра Португалії, до його країни прибуде українська делегація, яка вивчатиме досвід його країни щодо інтеграції до загальноєвропейських інститутів.

Відновлення

Португальський політик підтвердив готовність приєднатись до відновлення України після російського вторгнення. Він зазначив, що його країна може стати куратором відновлення шкіл та дитячих садків, зруйнованих внаслідок бойових дій.

Реклама

"Португалія має значний досвід у проектуванні та будівництві навчальних закладів, який вона зможе використати в Україні", – наголосив високий гість.

Візити не заради сельфі