Зеленський зустрівся з президентом Індонезії: про що домовилися

В Україну прибув з візитом президент Індонезії / Фото: Колаж: Сьогодні

Для соціального розвитку та зв'язків між людьми Україна та Індонезія домовилися про безвізовий режим між країнами. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з індонезійським лідером Джоко Відодо. Telegram-канал глави держави.

За словами Зеленського, наша країна дуже високо цінує підтримку Індонезії та президента Джоко Відодо в цей час війни за свободу та незалежність нашої держави.

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"Під час переговорів обговорили зняття російської блокади з українських морських портів та поновлення експорту аграрної продукції, а також перспективи повоєнного відновлення України. Домовилися розпочати безвізовий режим між нашими країнами. Дякую за перший в історії дипломатичних відносин візит президента Індонезії до України. І перший візит лідера азіатської держави до Києва з початку повномасштабної російської війни", – заявив президент України.

Також Зеленський обговорив з Відодо можливу участь у саміті "Великої двадцятки", який відбудеться у листопаді в Індонезії.

Онлайн-зустріч Зеленського з індонезійцями

27 червня президент України Володимир Зеленський провів онлайн-зустріч з індонезійцями. Він заявив, що чим швидше буде звільнено наші землі від окупантів, тим надійніше будуть захищені люди всюди у світі. Глава держави зазначив: якщо світ справді буде об'єднаний і чесний щодо цієї агресії Росії проти України, то швидкість припинення цієї війни буде вимірюватися тижнями.