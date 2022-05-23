Зеленський виступив у Давосі та закликав до "максимального" удару по РФ

Володимир Зеленський пригрозив новим ударом Росії. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський виступив на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Він закликав учасників форуму не чекати на застосування Росією ядерної зброї, а запровадити санкції проти неї.За словами глави держави, санкції мають бути максимальними.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Сьогодні".

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"Не чекайте рокових пострілів, не чекайте застосування Росією спеціальної зброї – хімічної, біологічної, не дай Боже, ядерної. Не створюйте у агресора враження, нібито світ не чинитиме достатнього спротиву", – заявив президент.

Зеленський наголосив, що санкції проти РФ мають бути максимальними, щоб у Росії чи інші агресори, які хочуть почати війну, чітко знали, до чого це призводить.

На думку президента, таких санкцій проти Росії досі немає. Але вони мають бути – ембарго на російську нафту, повне блокування всіх банків без винятку, повна відмова від російського ІТ-сектору, повне припинення торгівлі з РФ.

"Це має бути такий прецедент санкційного тиску, який ще десятиліттями переконливо працюватиме на підтримання миру", – наголосив Зеленський.

Глава держави запропонував кожній компанії, що залишає російський ринок, продовжити діяльність в Україні.

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"Ви отримаєте доступ не тільки на наш ринок обсягом 40 млн споживачів, а й доступ до спільного ринку Європи", – підсумував президент.

Канада "вдарила" по оточенню Путіна: які нові санкції запровадили проти РФ

Міністерство закордонних справ Канади оголосило нові санкції проти російських олігархів у відповідь на продовження війни РФ в Україні. Як повідомила глава МЗС Канади Мелані Жолі, спеціальні економічні заходи наклали на 14 осіб з оточення Путіна. Серед них є російські олігархи та члени їхніх сімей.

"Ці особи безпосередньо сприяли безглуздій війні Володимира Путіна в Україні і несуть відповідальність за біль і страждання народу України", – наголосили в пресслужбі відомства.

Конкретні імена, прізвища та посади канадці наразі не оприлюднили.

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Черговий пакет санкцій з боку Канади передбачає й інші обмеження. Наприклад, заборону на експорт цільових товарів розкоші до та з Росії. Йдеться про такі предмети:

алкогольні напої;

тютюн;

деякі текстильні вироби;

спортивний одяг;

взуття;

елітний одяг і аксесуари;

ювелірні вироби;

посуд;

мистецькі об’єкти.

З Росії в Канаду більше не можна буде продавати алкоголь, морепродукти, рибу та непромислові діаманти. За підсумками 2021 року всі ці категорії товарів принесли агресору 75,7 млн доларів від канадців.

"Ці заборони допоможуть пом’якшити потенціал для російських олігархів обійти обмеження на інших ринках предметів розкоші", – переконані в МЗС Канади.

Окрім іншого, канадський уряд вводить заборону на продаж Росії товарів, які агресор потенційно може використати для виробництва зброї. У такий спосіб намагаються підтримувати тиск на путінський режим та припинити війну в Україні.

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