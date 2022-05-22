Зеленський виступив перед Дудою і пожартував про скандал з голосуванням за Польщу на Євробаченні

Зеленський звернувся до Дуди в українському парламенті. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський під час візиту свого польського колеги Анджея Дуди пожартував про результати українського журі на пісенному конкурсі "Євробачення-2022". Він наголосив – ніщо не зможе порушити єдність України та Польщі, навіть це голосування.

Процитував президента нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

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"Ніхто не може порушити нашу єдність. Ні ворожі політики, ні іноземні агенти, ні журі на Євробаченні", – сказав президент.

Він також додав, що на фронті Україна захищає не лише себе, а й усю Європу.

"Поляки це знають, поважають і цінують, всіляко цьому сприяють... Саме тому ми все одно бачимо санкційні заходи. Польща є одним із лідерів просування санкцій, які вкрай необхідні для того, щоб примусити Росію до світу", – заявив Зеленський.

Виступ Зеленського у Раді 22 травня

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Скандал на Євробаченні

Члени журі з України оцінили виступ учасника з Польщі у нуль балів, а українські глядачі – у 12. Така ситуація викликала справжні шок в українців. У Мережі можна зустрітити багато обурливих коментарів, мовляв поляки дуже нас підтримують під час війни з Росією, тож їх потрібно було б підтримати на вокальних змаганнях.

Український гурт Kalush Orchestra, який цього року переміг в пісенному конкурсі, також здивований такими оцінками для Польщі.

Насправді дуже дивна ситуація вийшла. Мені самому незручно перед Польщею. Мені особисто дуже подобається пісня Ochman і вона навіть є в моїх ТОП-5 (пісень "Євробачення-2022", – Ред.). Тому це було дивно, але я не знаю всіх деталей. Маємо надію, що наші друзі поляки не тримутимуть образи ні накого, – сказав Олег Псюк у відповідь на запитання кореспондента "Сьогодні".

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