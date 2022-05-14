Зеленський виступить на форумі у Давосі

Зеленський виступить із промовою / Фото: Колаж: Сьогодні
Президент Володимир Зеленський виступить на Всесвітньому економічному форумі, який проходитиме у Давосі з 22 по 26 травня.
Про це пише Bloomberg.
"Світ переживає поворотний момент історії, і це вимагає від нас негайного та швидкого вирішення поточних геоекономічних та геополітичних проблем. (Виступ Зеленського) буде важливим "українським моментом", щоб разом з іншими високопоставленими українськими представниками обговорити події в уряді, бізнесі, суспільстві та майбутньому їхньої країни, яка вплине на нас усіх як глобальне співтовариство", – сказав речник WEF Янн Цопф.
Зеленський звернеться до учасників форуму з відеозв'язку. Виступ заплановано на 23 травня.
Окрім цього форум особисто відвідають міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та мер Києва Віталій Кличко.
Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Швеції допомогу Україні
Президент України Володимир Зеленський та шведський прем'єр-міністр Магдалена Андерссон домовилися про співпрацю у сфері енергетики та подальшу оборонну підтримку України. Про це Зеленський повідомив у Twitter.
Глава держави провів телефонну розмову із главою уряду Швеції. Сторони домовилися посилити партнерство двох країн.
"Обговорили взаємодію в енергетичній сфері, подальшу оборонну підтримку України в боротьбі з російським агресором, посилення санкцій проти РФ. У День Європи українці зі зброєю в руках боронять наші спільні європейські цінності!" – написав Зеленський.
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