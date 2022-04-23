Зеленський: Я впевнений, що Путін постане перед трибуналом

Зеленський упевнений, що всі, хто віддавав накази вбивати українців, мають відповісти / Колаж "Сьогодні"
Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що рано чи пізно всі, хто розв'язав війну в Україні, будуть покарані, зокрема президент Росії Володимир Путін.
Про це лідер України заявив під час пресконференції для українських та західних ЗМІ у Києві на станції метро, яку транслював телеканал Україна 24.
В очікуванні трибуналу
"Хочу я зустрічатися з президентом Росії? Я не хочу, я змушений дипломатичним шляхом вирішити ці питання. Щодо того, чи хочу я того, щоб Путін постав перед трибуналом: я впевнений, що вони предстануть – усі, хто віддавав ці ганебні накази зі знищення людей, дітей, всіх. Я в цьому впевнений, я в це вірю", – заявив лідер України.
У Києві добре розуміють, що юридичний процес над винними у воєнних злочинах в Україні може затягнутися надовго. Проте його потрібно провести.
"Ми знаємо, як іде міжнародний процес, як іде міжнародний суд, як це буває. Це триває роками. Ми зачекаємо. Ми зачекаємо. А якщо такі, як я не дочекаються, то наші діти точно дочекаються. Повірте, я впевнений, що буде останній цвях у політику цієї держави", – переконаний глава держави.
Пресконференція
- На початку зустрічі з журналістами лідер України підтвердив свої раніше зроблені заяви, що заради закінчення війни у нашій країні він готовий зустрітися із президентом Росії Володимиром Путіним.
- Зеленський також розповів про очікування візиту генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша до України. Водночас Зеленський розкритикував плани генсека ООН відвідати спочатку Москву.
- Також лідер України заявив, що у разі проведення Росією будь-яких псевдореферендумів на території України та у разі загибелі захисників та людей у Маріуполі будь-які переговорні процеси з Москвою припиняться.