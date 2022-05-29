Ситуація на фронті незабаром зміниться на користь України: головні заяви влади за 29 травня

Президент України Володимир Зеленський. Фото: колаж: "Сьогодні"

В Україні 95-й день повномасштабної війни з Росією. Окупанти втратили вже понад 30 тисяч своїх солдатів, ситуація на фронті незабаром змінюватиметься на користь України, а президент Володимир Зеленський розповів про нові постачання озброєння від Заходу.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 29 травня.

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Зеленський оцінив шанси на повалення режиму Путіна

У російській владі всі пов'язані між собою і найближчим часом малоймовірним є повалення режиму Путіна. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю програмі Nieuwsuur нідерландського каналу NOS.

"Я думаю, що вся ця команда працює довгі роки, і вони скріплені між собою. Вони пов'язані багатьма речами, багатьма кроками, багатьма злочинами – принаймні ми вважаємо це злочинами, те, що відбувається проти нас. І вони об'єднані. Я не впевнений у зміні режиму Путіна прямо зараз. Я думаю, що вони його всі бояться", – наголосив Зеленський.

Арестович розповів про дату, коли ситуація на фронті почне змінюватись на користь України

У діях російських окупантів на Донбасі спостерігається певний "надлом", ситуація може різко змінитись на користь України вже до середини червня. Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "ФейгінLIVE".

"У 20-х числах червня ситуація на фронті може дуже змінитися на користь України, проте це залежить від західних партнерів", – сказав Арестович.

Він наголосив, що необхідне озброєння швидше за все буде поставлено найближчим часом – США розпочали системні постачання кораблями.

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"Рішення про постачання MLRS майже прийняте. 30-31 травня на засіданні Єврокомісії готується до прийняття 6-й пакет санкціїй проти РФ", – додав Арестович.

Генштаб назвав найбільші втрати РФ за добу

Збройні сили України продовжують ліквідувати російських окупантів та їхню техніку на нашій території. Так, українські захисники знищили вже 30150 солдатів РФ. Крім того, Росія втратила 1338 танків. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 29.05

особового складу – близько 30 150 (+150) осіб ліквідовано;

танків – 1338 (+8) одиниць;

бойових броньованих машин – 3270 (+12) одиниць;

артилерійських систем – 631 (+3) одиниця;

РСЗВ – 203 (+0) одиниці;

засобів ППО – 93 (+0) одиниці;

літаків – 207 (+0) одиниць;

вертольотів – 174 (+0) одиниці;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 504 (+1);

крилатих ракет – 116 (+0);

кораблі/катери – 13 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 2240 (+14) одиниць;

спеціальна техніка – 48 (+0).

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Найбільші втрати супротивника минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямі.

Зеленський чекає добрих новин від Заходу наступного тижня

Новини про постачання необхідної Україні зброї можуть з'явитися вже наступного тижня. Українські Збройні сили мають перевершувати супротивника технологічно. Про це йдеться у зверненні президента Володимира Зеленського.

"Щодня працюємо над посиленням нашого захисту, це насамперед постачання зброї. Щодня наближаємося до того, що наша армія перевершуватиме окупанта технологічно та ударною силою. Звичайно, дуже багато залежить від наших партнерів, від їхньої готовності дати Україні все необхідне для захисту нашої свободи. Я чекаю з цього приводу на хороші новини вже наступного тижня", – зазначив Зеленський

Глава держави також закликав світ офіційно визнати Росію державою-терористом і державою – спонсором тероризму.

"Це просто правдиво. Це чесно і відображає ту щоденну реальність, яку окупанти створили в Україні і дуже хочуть понести далі до Європи. І це має бути юридично закріплено", – наголосив він.

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