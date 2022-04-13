Зеленський заявив, що Німеччина не зверталася до нього щодо візиту Штайнмаєра

Зеленський не отримував ніяких запитів щодо візиту Штайнмаєра/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що команда президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра не зверталася до Офісу президента України щодо візиту до нашої країни. Ніяких офіційних запитів не надходило.

Про це Зеленський повідомив під час брифінгу.

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"Я та наш Офіс офіційно не отримували звернення президента Німеччини та Офісу президента Німеччини щодо візиту в Україну", — повідомив глава держави.

Зеленський наголосив, що в умовах повномасштабної війни РФ проти нашої країни, коли щодня гине мирне населення, Україна має право дозволити собі "бути серед лідерів тих країн, які реально її підтримують".

Що було раніше?

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр підтвердив німецькому виданню Bild, що він збирався приїхати до Києва, як це зробили днями інші європейські лідери. Однак його візит у результаті не був погодженим.

"Я був готовий до цього. Але, очевидно, маю визнати, що в Києві цього не хотіли", – резюмував політик.