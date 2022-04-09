Зеленський заявив, що ненавидить солдатів Росії після їхніх звірств в Україні

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Президент України Володимир Зеленський зізнався, що ненавидить Росію. Про це він сказав у інтерв'ю для німецької газети Bild.

"Так, я відчуваю ненависть до Росії, до російських солдатів. Коли я бачу ці образи перед очима. Вбиті діти без ніг, без рук. Я більше не можу плакати", — відповів Зеленський на запитання журналіста.

Зеленський зазначив, що ще невідомо, у скількох українських селах та містах діялися такі військові злочини, як у Бучі.

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"Що відбувається у цих селах на півдні, як під Херсоном, Запоріжжям, так і на сході — ми не знаємо. Багато міст були просто повністю зруйновані. Ні будинків, ні людей не знаю, що ми там знайдемо", — сказав він.

На запитання про те, що бачить український президент, коли заплющує очі вночі, Зеленський відповів:

"Я нічого не бачу. Спати дуже важко. Не можу згадати, коли востаннє нормально спав".

Вимагали доказів

Зеленський також відповів, що найгірше він чув за останні дні. За його словами, це була заява європейського політика, який хотів отримати від президента України докази того, що військові злочини у Бучі не були інсценуванням.

На питання, чи є цей політик із ЄС головою європейського уряду, Зеленський чітко відповів: "Так". Але він не захотів назвати імені того, хто сказав йому: "Покажіть нам докази, що це не постановка".

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