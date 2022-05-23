Зеленський заявив про різке збільшення кількості загиблих у Десні

Зеленський назвав число жертв у Десні / Фото: Колаж: Сьогодні

У селищі Десна в Чернігівській області різко збільшилась кількість загиблих унаслідок ракетного удару Росії 17 травня. Там розібрали завали, де під уламками знайшли 87 тіл.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час Всесвітнього економічного форуму.

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За його словами, 23 травня на місці ракетного удару закінчили роботи.

"На жаль, статистика така: сьогодні на Десні під уламками 87 жертв. 87 трупів, жертв, убитих – без цих людей уже буде майбутнє України", – сказав президент.

Ракетний удар по Десні

В ніч на 17 травня росіяни вдарили по Десні Чернігівської області. У РФ заявляли, що удар припав на навчальний центр ЗСУ.

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Обстріл стався близько 5 ранку, ворожа авіація випустила чотири ракети, дві з них влучили в будівлі. Раніше українська сторона офіційно заявляла про 11 жертв та 14 поранених у Десні.

Що знаходиться в селищі Десна

Селище, по якому вдарили росіяни, було засноване у 1960 році на місці дислокації 5-ї Гвардійської повітряно-десантної дивізії. Також там розміщується військовий шпиталь. На основі дивізії діє окружний навчальний центр підготовки молодших спеціалістів танкових військ. Підготовка військовослужбовців здійснюється на базі 11 парків бойових машин в обладнаних класах 7 навчальних корпусів.

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Крім дивізії, у селищі є безліч цивільних об'єктів — амбулаторія, загальноосвітня школа, гімназія, 3 дитсадки, відділення двох банків. Також працює взуттєва фабрика.

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