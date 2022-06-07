Зеленський жорстко відповів Макрону: Не розумію, що таке приниження Росії

Зеленський пояснив Макрону, як він ставиться до можливого пошуку компромісів з РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Украиїни Володимир Зеленський жорстко відреагував на пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона "не принижувати Росію" і після завершення бойових дій "шукати вихід дипломатичним шляхом".

Зеленський в інтерв'ю редакторці Financial Times Рулі Халаф заявив:

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"Я не зовсім розумію, що таке "приниження Росії". Ми говоримо про багато років? Про те, що всі ці багато років, більше восьми років вони вбивають наших людей? Про що ми говоримо?"

Глава держави зазначив, що Макрон добре розуміється в переговорному процесі між Україною і Росією як один з лідерів "нормандської четвірки".

"Він прекрасно розуміється в деталях Мінського документу. Він прекрасно розуміється в деталях всіх домовленостей, які були з російською стороною в рамках "Норманді-4" – невиконання цих домовленостей, постійний зрив цих домовленостей, постійні зриви впровадженого режиму припинення вогню, зриви обміну полоненими. Про які приниження ми говоримо?" – наголосив він.

Як зазначив Зеленський, він навіть не вважає, що принижують Україну, "тому що це – слабка позиція".

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"Нас ніхто не принижує, нас вбивають. Тому ми у відповідь не збираємося також нікого принижувати, ми будемо відповідати тим самим інструментом", – заявив президент.

Заява Макрона

"Я вважаю, і я йому (Путіну. – Ред.) сказав, що він зробив історичну і фундаментальну помилку для свого народу, для себе та для історії", – сказав Макрон, додавши, що "не виключає" незабаром поїздку до Києва.

Французький президент сказав, що "ми не повинні принижувати Росію", щоб у день припинення бойових дій можна було "побудувати вихід із ситуації дипломатичними каналами".

"Ми хочемо збільшити фінансову та військову підтримку України. І, нарешті, зробити все, щоб зерно вивезли з України", – зазначив Макрон.

Відповідь України

Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в себе на сторінці у Twitter написав, що заклики уникнути "приниження Росії можуть лише принизити Францію та будь-яку іншу країну, яка б до цього закликала".