Жданов пояснив, чому в Україні ще немає другої хвилі масштабного наступу РФ

Олег Жданов розповів, чому немає другої хвилі наступу з боку Росії. Фото: колаж "Сьогодні"

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що РФ має величезні проблеми з формуванням оперативного резерву. З цієї ж причини ще немає другої хвилі масштабного наступу.

Про це військовий експерт Олег Жданов повідомив в інтерв'ю телеведучому Володимиру Полуєву на Youtube-каналі "Україна 24".

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Жданов розповів, що окупанти не знижували темпи наступу, а навпаки, частково посилили, особливо у напрямку міста Ізюм. Вони продовжують по 7-9 атак на добу у зоні ООС. Але введення у бій основного ешелону немає.

"Для нас це дуже позитивна тенденція, бо згадайте, як два тижні тому ми почали говорити про другу хвилю. Я так розумію, що там величезні проблеми з формуванням оперативного резерву. І як варіант, я думаю, що вони не зможуть сформувати такий потужний ударний кулак. І в міру відновлення боєздатності частин і підрозділів, що перекидаються з інших напрямків, вони намагатимуться посилити наступальний потенціал, але тим самим вони розмажуть свій наступ за часом. У такий спосіб нам буде легше поступово їх перемелювати. Не одним навалом, а вводитимуть у бій у міру надходження резерву, бо далі тягнути нікуди", – сказав експерт.

Він додав, що наші захисники не стоять на місці, а завдають вогневої поразки, причому не лише на сході, а й на всіх інших напрямках.

"Ми їх виснажуємо", – наголосив Жданов.

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Загрози штурму чи оточення Харкова немає, але лишається інша загроза – Жданов

У Харкові ситуація контролюється. Загрози штурму у місті не спостерігається, але обстріли досі тривають. Про це військовий експерт Олег Жданов повідомив в інтерв'ю телеведучому Володимиру Полуєву на Youtube-каналі. Україна 24.

"З Харковом там більш-менш питання вирішено. Загрози штурму чи оточення немає на сьогодні. Єдиний величезний мінус – це те, що реактивні російські системи "Смерч", "Ураган" можуть діставати практично з території Росії. Особливо "Смерч" система та система "Торнадо", – сказав Жданов.