Жданов пояснив, чим загрожує захоплення РФ траси Лисичанськ – Бахмут

Олег Жданов розповів про ситуацію з трасою Лисичанськ-Бахмут

Військовий експерт Олег Жданов розповів, чим загрожує захоплення Росії траси Лисичанськ – Бахмут. За його словами, ситуація навколо Сєвєродонецька, Лисичанська – критична. Якщо наші військові не втримають трасу Лисичанськ – Бахмут не як дорогу, а як рубіж просування російських військ у бік Сіверська, то треба терміново проводити перегрупування і виводити війська з можливого оточення. На жаль, ситуація складається саме таким чином.

Про це Жданов розповів у третьому випуску аналітичної програми "Пояснює Панюта", що вийшов на YouTube-каналі "Україна 24".

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Олег Панюта: Чим переважає противник, зараз у нас щось змінилося?

Олег Жданов: Ні, нічого не змінилося. Вони просто нагнали туди якомога більше артилерії й тепер просто зносять наші війська з позицій, спираючись на чисельності артилерії.

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Олег Панюта: Нам немає що їм протиставити?

Олег Жданов: Так, у нас недосить артилерії для того, щоб придушити російську артилерію. Так скажу, у вогневій перевазі вони перемагають.

Олег Панюта: Сьогодні я так само прочитав, що дуже обережно військове командування використовує "Байрактари" в зоні проведення бойових дій, бо ворожі ППО досить активні в цьому районі.

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Олег Жданов: Так, вони підсилили ППО аж до того, що на сьогодні зону активних бойових дій прикривають такі комплекси, як С-300, і тому щільність ППО дуже велика. І вони бачать "Байрактари", і в них є можливість боротися з ними, на жаль.

Олег Панюта: Те важке озброєння калібру 155 міліметрів, про яке ми чули останні тижні, що приходить або має надійти в Україну, — воно може переломити хід цієї битви, чи це залежить від кількості надходження?

Олег Жданов: Це залежить від кількості надходження. Це озброєння може тільки допомогти нам утримувати хоч якийсь паритет. Ну, бачите, поки що не можемо ми утримувати.

Прогнози Жданова

Російські окупанти найближчим часом можуть ще більше завдати ракетних ударів по Україні. Удари будуть пов'язані з кількома заходами, зокрема політичними. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в ефірі національного телемарафону.

Також він вважає, що посилення ракетних ударів по українських містах є помстою РФ за успіхи України.

Крім того, Жданов розповідав, що обстріли Миколаєва припиняться, якщо українські військові проведуть успішний контрнаступ. По-перше, вони повинні постаратися посунути артилерію РФ. По-друге, потрібно розгорнути комплекси "Гарпун", щоб атакувати ракетний дивізіон "Бастіон", розміщений у Криму.