Жданов: Путін вибрав "Азовсталь" сакральною жертвою на 9 травня

Олег Жданов розповів, навіщо Путін захопив "Азовсталь". Фото: колаж "Сьогодні"

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що президент РФ Володимир Путін вибрав "Азовсталь" у Маріуполі сакральною жертвою, яку він хоче принести на вівтар перемоги 9 травня, але в нього це може не вийти.

Про це Жданов розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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За його словами, виходу із ситуації щодо "Азовсталі" поки що не видно взагалі.

"Він (Володимир Путін. – Ред.) не хоче пускати туди нікого стороннього, щоб не бачили тих злочинів, які вже вчинили Збройні сили Росії в Маріуполі. Там кількість загиблих серед мирних громадян уже, мабуть, понад 10 тисяч, за заявами місцевої адміністрації. Це перший момент. І другий момент. Він не хоче повторити помилку Алеппо, коли російські війська пів року бомбили місто, стирали його з лиця землі, а потім захисники та мирні жителі пішли з нього, бо захищати руїни не було сенсу, і російська армія увійшла до порожнього міста. Тобто вони його фактично так і не взяли. Тому тут вони хочуть здобути якусь перемогу, щоб "продати" її потім російському суспільству", – розповів Жданов.

Військовий експерт заявив, що є ймовірність того, що наші захисники, які не хочуть здаватися і продовжують битися, можуть загинути. За словами Жданова, президент Володимир Зеленський ще в середині березня, коли становище наблизилося до критичного, дав право вибору захисникам Маріуполя.

"Вони мають повне моральне право і наказ від Верховного головнокомандувача: вони вирішують, боротися їм до кінця або вийти і здатися на милість переможця. Я повністю підтримую їхнє рішення на сьогодні боротися. І я не думаю, що вони загинуть. У мене навіть є надія, що вони можуть вистояти та дочекатися допомоги від Збройних сил України", – додав військовий експерт.

Жданов: У Росії залишилося сил на 7-10 днів, і вона видихнеться

Президент Росії Володимир Путін не відреагував на звіти Генштабу, який рекомендував відмовитися від другої хвилі наступу в Україні. Тепер РФ зіткнулася з проблемою, що сил вистачить на 7-10 днів наступу. Про це Олег Жданов повідомив в інтерв’ю телеведучій Наташі Влащенко на YouТube-каналі "Україна 24".

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Жданов розповів про масштаб планів Путіна – вони наполеонівські. Це підтверджує факт, що російський президент не хоче навіть слухати про необхідність збереження хоча б частини боєздатної армії Російської Федерації.

"Була інформація про спробу декількох генералів з Генерального штабу Росії надати Путіну аналітичний звіт, який рекомендує відмовитися від другої хвилі наступу, тому що вони фактично тут втрачають всю боєздатну частину армії, і до цього все йде. Він сказав, що все за планом, продовжуємо наступ".

Останні новини про Придністров’я у планах Путіна, каже військовий експерт, теж не є чимось новим. Це частина того самого омріяного для диктатора проєкту "Новоросія".

"План саме в цьому й полягав: південний схід України, відмежування України від морського узбережжя. Тому тут нічого нового. Думаю, що задум не тільки Донецька, Луганська області, а задум іде далі – Дніпро, і місто, і річка, і тоді можливий поворот на північ у напрямку Києва. Там, до речі, найкоротша відстань".

Жданов наголосив, що це саме задум, а реальність може неприємно вразити Путіна. Операція на сході України триває уже шостий день. Експерт зазначає, що сил і можливостей у російської армії залишилося максимум на сім-десять днів.

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"Річ у тім, що наступальна операція – це два тижні максимум згідно з усіма канонами, бо більше накопичити матеріальних запасів, боєприпасів, пального і особливо особистого складу (тому, що треба постійно поповнювати втрати, це наступ) воєнна наука не передбачає. Тому ще сім-десять днів, і вони видихнуться. Я показую різницю між "хочу" й "можу", – переконаний Жданов.

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