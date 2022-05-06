Жданов: РФ зосередила найбільше сил на Ізюмському напрямку

Під Харковом ідуть запеклі бої / Фото: Колаж: Сьогодні

Військовий експерт Олег Жданов переконаний, що Ізюмський напрямок найзагрозливіший з усіх, але це ще не той контрнаступ, якого так чекають усі українці. Але саме цей напрямок військовий експерт називає найскладнішим та найважливішим.

Про це він повідомив телеведучій Юлії Галушці в ефірі проєкту FREEДІМ на YouTube-каналі "Україна 24".

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"Це контрудари на одному, а саме Слобожанському напрямі. У цьому назріла потреба, тому що цей напрямок найзагрозливіший з усіх – Ізюмський".

За словами Жданова, вочевидь, Генштаб вирішив провести контрудар, щоб збити наступальний темп ворога.

"В Генштабі вирішили збити наступальний темп, а не чекати, поки наші війська будуть вимотуватись постійними атаками окупантів. Цей напрямок найчисельніший, на ньому сконцентрована найбільша кількість російських військ".

За деякими оцінками, за даними експерта, на цьому напрямку сконцентровано близько 20-25 батальйонно-тактичних груп. Вони постійно атакують і постійно змінюються на передньому краї, що дуже важко для наших військ.

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Що стосується масштабного контрнаступу, Жданов вважає, що прогноз робити можна, але Генштаб "веде свою війну".

"Червень можна розглядати, як час для формування того угрупування військ, яке зможе проводити контрнаступальні дії".

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