Жданов спрогнозував, коли закінчиться війна в Україні

Жданов про війну в Україні / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що українцям варто налаштуватися на тривалі бойові дії. Гаряча фаза війни може закінчитися через чотири-п'ять місяців. За словами експерта, звільнення територій відбуватиметься повільніше, ніж уявляють громадяни.

Про це Жданов сказав у інтерв’ю з телеведучим Володимиром Полуєвим на Youtube-каналі Україна 24.

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"Прогноз не змінюється, я думаю, що це на декілька місяців. Так, гаряча фаза може там через чотири-п'ять місяців закінчитися, але не раніше", - сказав Жданов.

Жданов погоджується з думкою Бориса Джонсона, який нещодавно заявив, що війна в Україні триватиме до 2023 року. Експерт вважає, що прем’єр-міністр Великої Британії мав на увазі саме початок 2023 року, а не його кінець. На таку тривалість бойових дій може вплинути те, що звільнення територій відбуватиметься повільніше, ніж уявляють прості громадяни.

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"Погоджуся з оцінкою Бориса Джонсона, про те, що до 2023 року ми ще будемо у цій війні. Прогноз залишається. У будь-якому разі гаряча фаза до декількох місяців – це точно. Бо наступ буде набагато повільнішим, ніж оборонна частина йти, наступати набагато складніше", – наголосив Жданов.

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