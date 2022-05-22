Жешув став першим "містом-рятівником" України – Зеленський

Зеленський надав Жешуву статус "міста-рятівника". Колаж "Сьогодні"

Польське місто Жешув отримало почесне звання "міста-рятівника" від президента України Володимира Зеленського Такий статус Жешуву було надано за неоціненну допомогу українцям, які були змушені виїхати з країни через війну. Про це Зеленський розповів, виступаючи у Верховній Раді разом зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою.

"Перед цим виступом я підписав указ, який відзначає особливу роль польського міста Жешув. Я запровадив спеціальне почесне звання місто-рятівник для міст-партнерів нашої держави, які сьогодні роблять неможливе для допомоги нам, для допомоги нашим людям, для допомоги нашій армії. Від імені всього українського народу я висловлюю велику подяку місту Жешуву – першому місту-рятівнику", – сказав президент Зеленський .

Роль Жешува для України

Польський Жешув, як і багато інших польських міст, прийняв велику кількість тимчасово переміщених осіб з України. В Польщі, за даними ООН, перебувають вже понад три мільйони наших співгромадян. Жешув став важливим хабом як гуманітарної допомоги нашій країні, так і прийняв на себе важливі політичні функції. Наприклад – саме до Жешува прилітав президент США Джо Байден, де спілкувався із українськими переселенцями. Також у Жешуві тимчасово переїжджало диппредставництво Європейського Союзу в Україні.

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Історія Жешува

Жешув (Ряшів) місто на південному сході Польщі, адміністративний центр Підкарпатського воєводства. Розташоване на річці Віслок (притока Сана). Місто на правах повіту, тобто виконавчу владу у ньому очолює президент міста. Є великим залізничним вузлом.

Місто існувало за княжих часів, як прикордонне торгово-ремісниче місто Перемишльської землі. На думку істориків, Жешув існував з XI століття, але питання, ким він був заснований, досі викликає суперечки. Польські дослідники стверджують, що землі між Сяном та Віслоком спочатку належали Пястовській Польщі, потім були завойовані Руссю і, нарешті, повернулися під владу польської корони. Жешув – перше місто Русі, що одержало магдебурзьке право.

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Існує три версії походження назви міста: