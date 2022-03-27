Жителів окупованого Криму примусово мобілізують на війну проти України – Денісова

Мобілізація кримчан на війну проти України проходить інтенсивно / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія у тимчасово окупованому Криму проводить примусову мобілізацію чоловіків на війну з Україною.

Про це розповіла уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у своєму Telegram-каналі.

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За її словами, традиційно призовна кампанія на півострові має стартувати у квітні, але вже на 29 березня у Сімферополі заплановано проведення інструкторсько-методичних зборів із головами призовних комісій, військовими комісарами районів та іншими посадовими особами та персоналом, які залучені до призовної кампанії.

"Кримчани вже активно отримують повістки. Аби уникнути злочинних наказів, чоловіки призовного віку намагаються виїхати з території півострова через РФ, оскільки дорога на материкову частину України закрита. Серед тих, кого силоміць відправляють на війну з Україною, є і кримські татари, які не можуть скласти зброю через погрози застосування сили до їхніх рідних", – зазначила вона.

Денісова підкреслила, що такі дії РФ заборонені міжнародним гуманітарним правом.

"Звертаюсь до світової спільноти відреагувати на цей факт для посилення санаційного тиску на РФ для звільнення всієї території України від загарбницьких військ та деокупації територій", – додала вона.

РФ жене на війну з Україною жителів ОРДЛО

Росія на тимчасово окупованих територіях Донбасу оголосила примусову мобілізацію чоловіків віком до 65 років та студентів.

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"На окупованих територіях Луганської області по місцевому телебаченню оголошено мобілізацію населення. З метою збільшення кількості потенційних призовників, окупанти збільшують віковий ценз "військовозобов’язаних" до 65 років", – повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

Денісова зазначила, що до лав окупаційної армії активно залучають студентів.

Розмови окупантів, які перехоплює СБУ, свідчать, що мобілізовані з ОРДЛО зазнають великих втрат.