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Жителі Луганщини зможуть евакуюватися 9 поїздами: список на 10 квітня

Павло Чернишук
10 квітня, 09:38
В Укрзалізниці розповіли про напрями

"Укрзалізниця" призначила низку евакуаційних поїздів / Фото: Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні

10 квітня жителі Луганщини можуть евакуюватися за допомогою 9-х безоплатних евакуаційних поїздів.

Про це повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Список напрямів

Як зазначається, "Укрзалізниця" призначила на сьогодні низку евакуаційних поїздів зі сходу України:

  • №5501 Новозолотарівка – Лозова, відправлення з Новозолотарівки о 14:00;
  • №46/45 Лозова – Ужгород, час відправлення уточнюється;
  • №274/273 Слов’янськ – Львів, відправлення зі Слов’янська о 14:00;
  • №138/137 Лозова – Хмельницький, час відправлення уточнюється;
  • №142/141 Лозова – Львів, час відправлення уточнюється;
  • №239/240 Покровськ – Тернопіль, відправлення з Покровська о 10:00;
  • №235/236 Покровськ – Чернівці, відправлення з Покровська о 13:00;
  • №241/242 Покровськ – Львів, відправлення з Покровська о 14:00;
  • №233/234 Покровськ – Чоп, відправлення з Покровська о 16:30.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" оприлюднила список поїздів на 10 квітня по всій країні

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