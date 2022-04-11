Живицький розповів про відновлення Сумської області після обстрілів

Сумську область відновлюють після злочинів армії РФ/Фото: колаж: "Сьогодні"
Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький заявив, що в області триває відновлення після наслідків наступу російських окупантів.
Про це Дмитро Живицький повідомив у Telegram.
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Він зазначив, що Сумська область отримає 250 мільйонів гривень з резервного фонду держбюджету. Гроші будуть спрямовані на ремонт інженерних мереж і систем для відновлення тепла, газу, води та електроенергії.
Крім того, Живицький підбив підсумки минулого дня. За його словами, 10 квітня все було відносно спокійно.
"Спасибі всім і кожному, хто цю тишу забезпечив. Така справжня неділя, хоч і в умовах війни", — зазначив голова Сумської ОДА.
Окупанти вдарили по звільненій Сумській області
Російські окупанти обстріляли село поблизу Шостки у Сумській області. В результаті поранення отримала одна людина.
Обстріл відбувся зранку 8 квітня. Водночас не указано, з чого саме була здійснена атака.
"У селі Собичеве пошкоджений житловий будинок мирних мешканців. Одна людина отримала осколкове поранення", – йдеться в повідомленні голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.