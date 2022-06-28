Живу кожен день як останній – український мер Херсона дав інтерв'ю "Сьогодні" напередодні викрадення

Ігор Колихаєв заявив, що щодня намагається "бути корисним Херсону та його городянам" / Фото: Колаж: Сьогодні

Мер Херсона Ігор Колихаєв за лічені години до свого викрадення встиг дати ексклюзивне інтерв'ю для сайту "Сьогодні". Ми запитали його про те, як йому живеться і працюється в окупованому місті, чим саме він та його команда займаються, як живеться звичайним людям. На наші запитання він відповів письмово, повідомив, що українського мобільного зв'язку в місті практично немає, з інтернетом також великі проблеми.

На одне з запитань про те, якими є його прогнози щодо ситуації в місті, він відповів нам так:

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"Я живу кожен день як останній, щодня намагаюся бути корисним Херсону та його городянам, яким 27 листопада 2020 року я дав клятву міського голови. І, повірте, це не пафосні промови з мого боку. Я офіцер, для мене клятви – непорушні. На мене зараз з усіх боків ллються брудні звинувачення, мовляв, я якийсь там колаборант і співпрацюю з "новою владою"... Я знаю, хто ці плітки поширює і знаю чому – бо до цих спікерів є мільярд запитань: де ви ховалися, коли ваше місто виживало і змітало з полиць останні крихти хліба, чому ви не допомагали волонтерам, які ціною своїх життів вивозили під кулями людей і завозили в місто хоч невеликі партії продуктів та медикаментів? Чим ви займалися, коли місто палало від обстрілів, а активістів викрадали? Понад 300 людей зникли за перші тижні окупації!"

За словами Колихаєва, на початку війни він вирішив залишатися в Херсоні і ні на день не виїжджав з міста. Працював, як зрозуміло з його інтерв'ю, віддалено.

"Ми перейшли на дистанційне управління і працюємо в різних приміщеннях, проводимо оперативні наради, спілкуємося, вирішуємо нагальні питання. Крім того, я отримую інформацію від самих городян, бо часто виходжу на вулицю, гуляю парком – це важливо, щоб люди бачили мене в місті, що я живий і здоровий, поряд з ними", – розповів мер.

Нагадаємо, про викрадення мера Херсона Ігоря Колихаєва стало відомо 28 червня. Дану інформацію оприлюднила у Facebook радниця міського голови Галина Ляшевська. За її даними, Колихаєва "затримали озброєні співробітники Росгвардії і, найімовірніше, ФСБ", коли той приїхав до однієї з комунальних установ.

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"Вони вилучили жорсткі диски з комп'ютерів, розкрили всі сейфи, шукали документи. Весь цей час Колихаєва тримали в окремому кабінеті в наручниках під озброєною охороною. Після обшуку Колихаєва посадили в автобус Z і відвезли. Впевнена, що арешт Колихаєва пов'язаний з його відмовою співпрацювати з окупаційною владою. Кілька днів тому Колихаєв отримав листа від "новопризначеного" мера, де той запрошував його обговорити майбутню "організацію взаємодії". За відмову від зустрічі пригрозив арештом. Колихаєв не пішов", – повідомила Ляшевська.

Повне інтерв'ю з Ігорем Колихаєвим читайте завтра, 29 червня, на сайті "Сьогодні".

Українська армія наступає на Херсон

Збройні сили України підходять до Херсона. У Мережі з'являлася інформація, що бійці ЗСУ увійшли до міста, проте вона не підтвердилася.

Операція продовжується у степовій місцевості, дуже складній для ведення відкритих боїв. Крім того, українська сторона поки що не має потужної артилерії, яка була б такою ж далекобійною, як у ворога.

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Українські військові закликають не розголошувати подробиць контрнаступу в Херсонській області, щоб не зашкодити планам ЗСУ.

Раніше в Мережі з'явилося відеозвернення українського військового до жителів Херсона:

"Ми вже близько, 10 кілометрів від Херсона, тому чекайте на нас, друзі, ми обов'язково будемо. Тримайтеся, все буде Україна", – сказав він.

Зі свого боку, військовий експерт Олег Жданов назвав причини швидкого захоплення Херсона і пояснив, як українські війська звільнятимуть місто.