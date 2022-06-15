"Зло з Мордору": Резніков потролив Росію перед самітом "Рамштайн-3" (фото)

Міністр оборони порівняв путінську Росію з Мордором / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська делегація на чолі з міністром оборони Олексієм Резніковим прибула до Брюсселя на саміт "Рамштайн-3" для обговорення військової допомоги Україні.

Міноборони України провело паралелі між самітом та сюжетом книги "Володар кілець" Толкіна. Росію порівняли з Мордором, якому протистоять народи Середзем'я.

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"Рік 9 Нової Ери. Рада Елронда об'єднує вільні народи Середзем'я, щоб обговорити, як перемогти Зло з Мордору. Делегацію очолює Олексій Резніков", – пише Міноборони у своєму Twitter.

Чого чекати Україні від саміту "Рамштайн-3"

Нагадаємо, міністри оборони країн НАТО 15 червня на саміті "Рамштайн-3" у Брюсселі повинні оголосити про надання Україні нового пакету військової допомоги, який включатиме важке озброєння та далекобійну артилерію.

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна потребує постачання західної зброї, щоб перемогти у війні з Росією.

За його словами, Україні необхідно отримати:

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1000 гаубиць калібру 155 мм;

300 РСЗВ;

500 танків;

2000 одиниць бронетехніки;

1000 дронів.

У квітні за підсумками саміту "Рамштайн-1" у Німеччині було ухвалено рішення виділити Україні додаткове озброєння.

Німеччина погодилася передати Україні зенітні самохідні установки "Гепард" (щоправда, в якій кількості, поки тримається в секреті), Франція забезпечить Київ самохідними артилерійськими установками CAESAR (за даними ЗМІ, Україна отримає 12 гаубиць), а Велика Британія відправить до нашої країни переносні зенітно-ракетні комплекси Starstreak.