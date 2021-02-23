"112", ZІK и NewsOne возвращаются? Министр раскрыл план владельца каналов

Запрещенные ранее в этом месяце телеканалы "112", ZIK и NewsOne смогут снова работать в Украине – медиахолдинг "Новости", в который они входили, сменил юридическую регистрацию.

Об этом 23 февраля сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Теперь "Медиахолдинг "Новости" называется ООО "Медиахолдинг "Новости" – организация была зарегистрирована 18 февраля, то есть через две недели после блокировки этих каналов.

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Учредителями нового ООО стали 100 человек, его уставный капитал – 100 гривен, а основной вид деятельности – "производство кино- и видеофильмов, телевизионных программ". Стоит добавить, что адрес регистрации компании – улица Дегтяревская, 21г в Киеве, где располагался канал "112".

Уполномоченными лицами новосозданного ООО стали генпродюсер канала "112" Егор Бенкендорф и некий Виктор Фролов.

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А среди ста учредителей фигурируют сотрудники закрытых каналов. Среди них – одиозный журналист Руслан Коцаба, который находится в базе сайта "Миротворец". Как стало известно сайту "Сегодня", в основатели записали даже водителей.

"Сколько новых ТОВок за 100 гривен не делай – суть не меняется, а значит, и внимание со стороны государства к их "деятельности", – добавил Ткаченко.

Напомним, ранее США поддержали решение Украины заблокировать телеканалы "112", NewsOne и ZiK из-за угрозы национальной безопасности.

Президент Владимир Зеленский назвал это решение тяжелым, но объяснил, что попавшие под санкции каналы финансировались Россией и занимались пропагандой.