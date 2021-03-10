12 пунктов стратегического партнерства между США и Украиной: онлайн-презентация обращения

Спикеры обратятся к правительствам обеих стран с рекомендациями по сотрудничеству

В среду, 10 марта, в 15:00, Киевский форум по безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", проводит презентацию документа, носящего название "12 пунктов стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Украиной".

С американской стороны подписантами стали Фрэнсис Фукуяма, экс-заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, бывшие послы США в Украине Джон Хербст, Мария Йованович, Стивен Пайфер, Роман Попадюк, Уильям Тейлор, а также члены Конгресса США, высокопоставленные дипломаты и известные эксперты.

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Среди украинских подписантов обращения – председатель Киевского форума и премьер-министр Украины в 2014-2016 годах Арсений Яценюк, заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк, сопредседатель Львовского форума безопасности и заместитель председателя Верховной Рады Украины в 2014-2019 годах Оксана Сыроид, бывшие секретари СНБО Украины Владимир Горбулин, Александр Турчинов и Андрей Парубий, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе, общественные деятели Иосиф Зисельс и Мирослав Маринович, дипломаты Владимир Огрызко, Даниил Лубкивский, Валерий Чалый, Константин Елисеев, Владимир Василенко, Юрий Щербак, Олег Шамшур, Александр Моцик, Владимир Хандогий, Роман Бессмертный, а также народные депутаты из фракций "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина".

Киевский форум по безопасности – главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.