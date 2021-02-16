2-метровые сугробы снега отрезали от цивилизации десятки сел в Карпатах, как выживают местные жители?

В четырех областях из-за метелей и гололеда движение грузовиков по трассам до сих пор запрещено. Не пускают фуры в Ивано-Франковской, Волынской, Одесской и Ровенской областях. В сугробах утопает Прикарпатье. Снежные заносы местами достигают двух метров. Добраться до отдельных сел можно только на спецтехнике. Как живут там местные?

Об этом для новостей "Сегодня" рассказывает Наталья Фармус.

В районе Городенки Ивано-Франковской области дорога заканчивается и начинаются снежные заносы. Кое-где их высота достигает двух метров. По ту сторону снега – десяток населенных пунктов. И до ближайшего села – неполных 30 километров. Добраться туда можно только на машине спасателей. Специальный снегоболотоход за день осуществляет четыре-пять выездов. С тех пор как начались снегопады, МЧСники уже спасли не одну жизнь.

Общественный транспорт здесь не ездит. Селяне часами добираются на работу пешком. Мария Сливка рассказывает, что они берут с собой термос с чаем или кофе, бутерброды, перекусывают у часовни святой Матери Божьей и идут дальше.

Анна из села Семаковцы на Прикарпатье уже третий день почти не покидает свой двор. Печет хлеб – ведь в местном магазине его давно раскупили.

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А вот Дарья Осадчук снегу рада. Говорит, это хорошо, потому что будет влага в почве, и будет урожай.

Но двум молодым мамам радоваться некогда – их дети заболели, температура 39, никто не был готов к такому; нет детского питания. Им пришли на помощь спасатели.

Спасателям благодарна и Галина Юнчак. Ведь ее невестка едва не родила первенца дома. Начались схватки, все были напуганы, вызвали скорую, скорая сказала позвонить спасателям на 101. Так что женщину вовремя довезли в райбольницу.

Пресс-секретарь Управления ГСЧС в Ивано-Франковской области Кристина Перцович рассказывает:

"Только за прошлые выходные было шесть выездов, где людей доставляли в центральные больницы с подозрением на CIVID-19, на плановый гемодиализ, а также двух рожениц доставили в медицинские учреждения области".

Снегопады немного ослабли. Однако, как утверждают синоптики, не утихнут – ближайшие дни тоже будет идти снег.

Напомним, в Гидрометцентре прогнозируют, что в ближайшие дни на Прикарпатье ночью температура будет падать до -10-15 °С .