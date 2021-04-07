6 млн прививок в месяц: Степанов озвучил планы вакцинации населения

Национальный план вакцинации предусматривает, что в Украине будут делать по шесть миллионов прививок в месяц, чтобы до конца года иммунизировать 70% населения страны. Об этом заявил на заседании правительства министр здравоохранения Максим Степанов.

Согласно утвержденному президентом Украины плану, до конца этого года в Украине должны вакцинировать большинство населения. По его словам, на сегодняшний день Украина законтрактовала 32 миллиона доз вакцины различных производителей.

"Мы считаем, что это вполне можно выполнить. Мощности медицинской системы готовы для выполнения такой задачи", – сказал Степанов.

Минздрав определил минимальное количество прививок, чтобы иммунизировать до конца года 70% украинцев.

"Это почти 6 миллионов прививок в месяц, или 270 тысяч прививок в сутки без выходных. Можем ли мы это сделать? Да, но только в том случае, если к этому процессу будут привлечены все уровни госуправления. Минздрав не в состоянии в ручном режиме управлять такой сетью прививочных пунктов, а это тысячи по всей стране", – сказал министр.

Отметим, что на сегодняшний день темпы вакцинации оставляют желать лучшего, и это при наличии вакцин. Прививку получили всего 320 тысяч украинцев. Тем временем в Киевской и Херсонской областях закончилась вакцина против коронавируса. Более того, на утро 6 апреля о нулевых остатках отчиталось уже восемь областей.