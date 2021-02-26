7 лет оккупации Крыма: "Зеленые человечки", приказ не стрелять и битва за корабли

Ровно семь лет назад, 26 февраля 2014 года, в Крыму началась так называемая "русская весна". Как происходила оккупация Крыма – начиная с обращения главы тогдашнего крымского парламента к Путину и заканчивая морским боем за последний не сдавшийся врагу корабль, военный тральщик "Черкассы", – читайте в материале сайта "Сегодня".

Как казаки "раскачали" Крым, а "зеленые человечки" – оккупировали

Пока в Киеве 20 февраля 2014 года гремели уличные бои, глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что не исключает отделения Крыма от Украины в случае обострения ситуации в стране.

В то же время в Крыму для "защиты" полуострова объединились "казаки". Решение об объединении было принято на совещании в Севастополе, и одним из первых шагов штаба стало создание отрядов самообороны. Кроме того, так называемые крымские казаки рассчитывали на поддержку Черноморского флота РФ.

Именно пророссийскими казаками были организованы беспорядки во время митингов в Симферополе. 27 февраля за помощью к медработникам обратились 30 человек, получивших травмы во время столкновений на митинге возле Верховного Совета Крыма. Шесть пострадавших были госпитализированы. Между тем, по данным депутата Верховной Рады Мустафы Джемилева, во время стычек в Крыму погибли два человека: у пожилого мужчины случился сердечный приступ, а женщину затоптала толпа. Но официально о погибших не сообщали.

В тот же день выросли баррикады возле зданий Совмина и Верховного Совета Крыма.Вооруженные захватчики вошли в парламент в 5 утра – и первым делом вывесили на админзданиях флаги Крыма и России.

Центр города перекрыли. Перед зданием правительства выросли баррикады из мусорных баков, щитов, деревянных палок, ящиков и покрышек.

Российский триколор над зданием Совмина Крыма. Фото: Сегодня"

Сотрудников захваченного Совета министров Крыма попросили не выходить на работу. В управлении информационной политики сообщили: "Здание Совета министров Автономной Республики Крым захватили неизвестные вооруженные лица". Председатель Совета министров Анатолий Могилев вышел на переговоры с захватчиками. Как позже стало известно, это был российский спецназ, а 27 февраля стало последним днем работы правительства Анатолия Могилева.

В связи со сложившейся ситуацией в Симферополе был объявлен выходной день. Власти попытались закрыть город: было остановлено движение автобусов междугороднего и пригородного транспорта, обеспечивающего сообщение с Симферополем.

28 февраля в половине третьего ночи в Севастополе захватили аэропорт Вооруженных сил Украины "Бельбек". Около полусотни вооруженных мужчин в военной форме без опознавательных знаков, вооруженные автоматами Калашникова, приехали на аэровокзал. Сначала они окружили здание терминала, затем продвинулись дальше. Из-за отсутствия опознавательных знаков их назовут "зелеными человечками".

Захватчики аэропорта не скрывали, что их цель – не пустить в Крым руководителей силовых ведомств Украины. Силовое противостояние на авиабазе "Бельбек", где дислоцировалась в/ч № 4515 – авиабригада под командованием полковника Юлия Мамчура, продолжалось вплоть до 22 марта, когда авиабаза была взята штурмом.

Тем же утром 28 февраля ракетный военный катер ЧФ РФ подошел на внешний рейд Балаклавской бухты под Севастополем, чем заблокировал выход из бухты в море кораблям и катерам бригады Государственной пограничной службы Украины. Кроме того, возле украинской приграничной части в Балаклаве были замечены 20 бойцов ЧФ РФ.

Тогда же, по сведениям украинских пограничников, военнослужащие 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота России блокировали Севастопольский отряд морской охраны погранвойск в Балаклаве.

В тот же день, 28 февраля, произошел захват военного аэродрома в поселке городского типа Новофедоровка Сакского района. КамАЗы с "зелеными человечками" начали дежурство в Симферополе у воинской части на улице Крейзера и в районе расположения полигона НИТКА и аэродрома ВМСУ (Саки). Были захвачены телерадиокомпании "Крым" и "Ялта", а также несколько узлов связи "Укртелекома", из-за чего по всему Крыму "лег" интернет и отключилась мобильная связь.

Крым под дулами автоматов

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил на своей странице в сети Facebook, что аэропорты захвачены российскими военными, и обвинил Россию в вооруженном вторжении и оккупации Крыма. А председатель Верховной Рады Украины, и.о. главы государства Александр Турчинов заявил, что Россия реализует в Украине абхазский сценарий.

В свою очередь в администрации президента РФ Владимира Путина ответили, что Россия не оставит без внимания обращение "председателя Совета министров" Автономной Республики Крым Сергея Аксенова к президенту РФ об оказании "содействия в обеспечении мира и спокойствия" на территории Крыма.

"Понимая свою ответственность за жизнь и безопасность граждан, я обращаюсь к президенту Российской Федерации Владимиру Путину об оказании содействия в обеспечении мира и спокойствия на территории АР Крым", – говорилось в заявлении Аксенова.

Блокирование украинских воинских частей в Крыму вооруженными людьми без знаков различия началось еще в ночь с 28 февраля на 1 марта. По данным на 5 марта, возле здания Совмина, Верховного Совета АРК, аэропортов, ключевых объектов Вооруженных сил и Госпогранслужбы находились вооруженные люди, которых в Минобороны Украины официально назвали российскими военными.

На тот момент в Крыму блокировалось около 90% воинских частей. Среди таких объектов – штаб ВМС в Севастополе, 36-я отдельная бригада береговой обороны (Перевальное), батальон морской пехоты в Феодосии, военно-морская база в Новоозерном, аэродром "Бельбек".

Как говорилось в сообщении Минобороны Украины, пророссийски настроенные люди выключают свет, воду, блокируют входы и въезды в воинские части. В Севастополе к одной из воинских частей не пустили родственников военнослужащих, которые пытались передать им продукты и предметы личной гигиены.

Корвет ВМС Украины "Тернополь" был полностью отрезан от суши.

"Водные пути, которыми раньше боевому составу корвета могли доставлять, например, продукты, отныне заблокировали неизвестные вооруженные люди", – сообщил капитан корвета Максим Емельяненко.

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Также вооруженные люди находились около восьми объектов Госпогранслужбы. Это были Симферопольский аэропорт, Азово-Черноморское региональное управление, Симферопольский пограничный отряд, Севастопольский отряд морской охраны, Керченский отряд морской охраны, отдел пограничной службы "Керчь", отдел пограничной службы "Симферополь", паромная переправа "Крым" (Керченская переправа). Пограничники при этом оставались на своих рабочих местах.

"Мы под дулами автоматов выполняем задачи по оформлению грузов, пассажиров через государственную границу", – сообщал первый заместитель главы Госпогранслужбы Павел Шишолин.

В Крыму оставались захваченными здания Совета министров и Верховного Совета АРК. Вооруженные бойцы в полной экипировке проникли в административные здания рано утром 27 февраля. В этот же день движение в центре Симферополя было парализовано, был закрыт ряд школ. Возле захваченных зданий выросли баррикады. Попытка подойди поближе закончилась тем, что новые "хозяева" бросили в журналистов светошумовую гранату.

Примечательно, что захватчики любезно пропускали на рабочие места депутатов и чиновников. В частности, беспрепятственный доступ имели Владимир Константинов и Сергей Аксенов. В захваченных зданиях проходили заседания, а очевидцы рассказывали о бронетранспортерах, которые находятся во внутреннем дворе Совмина. Уже по традиции – они без опознавательных знаков.

Пресловутые "зеленые человечки". Фото: AFP

Согласно данным Госпогранслужбы, по состоянию на 7 марта в Крыму находились около 30 тысяч российских военнослужащих. Также пограничники сообщали, что россияне фактически беспрепятственно проводят войска через пункт пропуска "Крым".

"Практически ежесуточно имеет место полное блокирование российскими вооруженными силами в количестве до 150 человек работы пункта пропуска (состав пограничного наряда в пункте пропуска – 15 человек, значительная часть из них женщины) для обеспечения беспрепятственного провоза личного состава, оружия и военной техники", – рассказали пограничники.

В ведомстве, однако, отмечали, что ситуация на сухопутном участке украинско-российской границы является более контролируемой: охрана осуществляется усиленно, чтобы не допустить "проникновения на территорию Украины лиц, которые могут участвовать в мероприятиях по дестабилизации ситуации в стране".

Первая кровь и последний рубеж в Донузлаве

Только 18 марта Киев разрешил украинским военным в Крыму использовать оружие – когда в Крыму был убит первый украинский военнослужащий, а оккупация полуострова, собственно говоря, уже была решенным вопросом.

Первым погибшим – от пули снайпера – оказался прапорщик украинской армии Сергей Викторович Кокурин. Он служил в 13-м фотограмметрическом центре ГУ оперативного обеспечения Вооруженных сил Украины и погиб во время штурма центра. По информации пресс-центра Минобороны Украины, где уточнили подробности снайперской стрельбы в Крыму, нападавшие были одеты в форму российских военнослужащих.

Сергей был убит выстрелом в сердце. Еще один военнослужащий получил тяжелые травмы ног и головы от ударов дубинками и арматурой. Командира части Андрея Андрюшина захватили в плен во время штурма.

Погибшего при штурме украинского военного хоронили в Симферополе 22 марта. На церемонии прощания присутствовало несколько сотен людей, в том числе делегация Генерального штаба Вооруженных сил Украины, сослуживцы, коллеги, друзья и неравнодушные.

Похороны Сергея Кокурина в Симферополе. Фото: mil.gov.ua

Последними держались моряки на украинских судах. 20 марта стало известно, что российские военные захватили корветы "Луцк" и "Хмельницкий" в Стрелковой бухте в Крыму. Около 200 моряков, которые на них находились, были выведены на сушу.

Все это время украинские моряки дежурили на заблокированных кораблях посреди озера Донузлав. Корабли ВМС Украины находились на расстоянии около 700 метров от берега, чтобы предотвратить захват их российскими военнослужащими.

"Корабли, базирующиеся в Новоозерном, еще держатся. Они вышли на середину озера Донузлав и готовы отразить попытки штурма всем имеющимся вооружением. Речь идет о большом десантном корабле "Константин Ольшанский", среднем десантном "Кировоград", тральщиках "Черкассы" и "Чернигов", а также корвете "Винница". Увы, уйти им некуда – выход из акватории перекрыт затопленными россиянами судами", – сообщал сайт "Думская" 5 марта 2014 года.

24 марта российские военные захватили украинский десантный корабль "Константин Ольшанский". Большинство экипажа десантного корабля перешла на сторону России, однако корабль оставался украинским. Но уже к 26 марта на полуострове не осталось ни одного военного судна под украинским флагом.

Последний корабль, военный морской тральщик "Черкассы" был атакован и захвачен с помощью четырех судов и двух вертолетов. Об этом сайту "Сегодня" рассказал старший матрос тральщика Владислав Гедюн. По его словам, команда сопротивлялась около часа.

"Из гидрантов поливали захватчиков водой, стреляли в воздух из автоматов. Они вели огонь в носовую часть корабля из крупнокалиберного пулемета. Также с их стороны была стрельба в воздух, использовались светошумовые гранаты. Но когда начало применяться огнестрельное оружие, поступил приказ от командования покинуть верхнюю палубу", – передал хронологию событий Гедюн.

Дальнейшее сопротивление, по словам старшего матроса, стало бесполезным, когда кораблю с помощью какого-то взрывного устройства повредили рулевое управление.

"Десант высадился на борт и захватил командный мостик. Капитан третьего ранга Юрий Федаш провел переговоры со старшим группы захвата и договорился о выводе команды на берег", – рассказывает Гедюн.

История тральщика "Черкассы" легла в основу одноименного художественного фильма, который вышел в украинский прокат 27 февраля 2020-го.