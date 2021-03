ACAB: что значит слоган, который протестующие оставили на стенах ОП (фото)

ACAB – это аббревиатура All Cops Are Bastards

После акции "Не слышишь? Увидишь!" в поддержку Сергея Стерненко на стенах Офиса президента на Банковой появилось много различных надписей, которые оставили активисты. Кроме традиционных слоганов – "Аваков черт" и "Свободу Стерненко", на стенах Офиса президента активисты несколько раз нарисовали латинскую аббревиатуру ACAB и цифры 1.3.1.2.

Как выяснили журналисты "Сегодня", ACAB не является символикой неонацистов.

ACAB – это аббревиатура All Cops Are Bastards ("Все копы ублюдки"). Второе значение All Cops Are Bastards – всегда носи с собой Библию. 1.3.1.2 – то же самое. Цифры соответствуют порядку букв в латинском алфавите (1 = A, 3 = C, 2 = B). Еще аббревиатуру ACAB часто изображают как четыре карты: два туза, двойка и тройка.

Читайте также: Вандализм обесценивает протест – подробности и последствия погрома возле ОП

Реклама

Этот слоган популярен среди футбольных хулиганов в Европе и США.

Его также используют скинхеды, которые, как известно, могут быть как неонацистами, так и их прямыми противниками – левыми, "антифа".

В разные годы этот слоган использовался 15 марта – в Международный день борьбы с полицейской жестокостью.

Более подробно о том, что происходило в центре Киева, читайте в материале: Подожгли Банковую – итоги жесткой акции сторонников Стерненко под ОПУ (фото, видео)

Видео: Сегодня