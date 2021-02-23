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Адаптивный карантин в Украине: что изменится с завтрашнего дня?

23 февраля, 17:19

Виталий Семченко

"Сегодня" собрали главные правила и ограничения

В Украине начинает действовать адаптивный карантин с делением страны на зоны в соответствием с уровнем эпидемиологической опасности – после месяца пребывания в оранжевой зоне почти вся страна переходит в желтую.

Подробнее о всех запретах и ограничениях читайте в материале "Сегодня".

Сколько будет действовать карантин?

Новые карантинные ограничения продлятся с 24 февраля по 30 апреля. Однако, вероятнее всего, это не конечная дата. В правительстве неоднократно озвучивали предположение, что с карантином Украина будет жить весь 2021 год.

По какому принципу определяют карантинную зону?

Все регионы разделят на четыре эпидемиологические зоны: зеленую, желтую, красную, оранжевую и красную. Большинство областей сначала отнесут к желтой зоне. Потом уровень опасности будут определять по такому принципу.

Ограничения красной зоны введут в случае, если хотя бы два из пяти показателей превысят норму и возникнет "угроза коллапса медицинской системы". В частности, речь идет о таких критериях:

В оранжевую зону попадут области, в которых норму превысит только один из вышеуказанных показателей.

Зеленую зону могут ввести, если уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом по меньшей мере в 13 областях не будет превышать 50% от эпидпорога, предусмотренного для области; коэффициент выявленных случаев COVID-19 не будет превышать 5% от числа тестирований.

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Что будет запрещено?

Желтая зона

Оранжевая зона не будет вносить дополнительных ограничений, а только призвана предупредить об эпидопасности.

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Красная зона

Зеленая зона

А что изменилось?

По сравнению с нынешнем карантином правительство смягчило несколько ограничений. В частности:

Подробнее о том, какие регионы попали в красную зону, читайте в материале "Сегодня".

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