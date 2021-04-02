"Агент Кремля" против "агента Израиля": Мураев и Бутусов едва не подрались в прямом эфире

Журналист Юрий Бутусов в прямом эфире телеканала "Украина 24" в программе "Хард с Влащенко" устроил перепалку с экс-депутатом Евгением Мураевым.

Бутусов обвинил своего оппонента в том, что якобы он "российский агент".

"Очень жаль, что сейчас здесь находится человек, который дает нам тезисы, что ничего не было на Майдане, и на войне. Что у нас здесь, извините, кто сам что-то спровоцировал ... Российская агентура работает, и вы здесь пример этому. Обидно слышать ваши слова после десятков погибших на Майдане и 10 тысяч убитых на Донбассе. Вы постеснялись хотя бы. Вы не российский гражданин, вы должны вести себя, как украинский политик", – сказал Бутусов.

Мураев возразил его слова и ответил, что въезд в Россию ему запрещен. В то же время Бутусова он назвал "агентом Израиля".

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"Чего мне должно быть стыдно? Я украинский политик", – сказал Мураев.

После перепалки они вместе ушли из студии.

Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко спел в программе "Хард с Влащенко".