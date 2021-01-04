Акция "Ринат Ахметов – детям": самая масштабная в Украине традиция добра и участия в жизни детей

Их любви хватает на десять детей. Супруги Власовы из Верхнеднепровска Днепропетровской области делится лаской и заботой с малышами, лишенными родительского тепла. Принципом "чужих детей не бывает" супруги руководствуются уже 11 лет. Что подтолкнуло семью на такой поступок – рассказывают корреспонденты новостей "Сегодня" Ольга Коваленко и Алина Моренко.

12-летняя Даша Черепанова – воспитанница детского дома семейного типа. По ее словам, такой большой семьи, как у Власовых, ни у кого больше нет. Здесь она чувствует заботу и любовь. Несколько лет назад в сердцах Елены и Николая нашлось место сразу для четырех детей – Даши, двух ее сестер и братика.

Воспитатель детского дома семейного типа Николай Власов объясняет, что их родная дочь выросла и возник синдром пустого гнезда, поэтому хотелось продолжать воспитывать детей.

А воспитательница детского дома семейного типа Елена Власова говорит, что разницы между родными и приемными детьми нет – всех любят одинаково. Сейчас супругам скучать некогда, на воспитании у них десять детей. Заботе и самостоятельности – это самое главное, чего супруги хотят научить малышей.

17-летняя Мария Криволапова, воспитанница детского дома семейного типа, говорит, что считает этот дом родным, а приемных родителей – родными. Однако забота и любовь – не единственное, что получила Мария. Сейчас она самая старшая среди воспитанников. Ежедневная опека над младшими детьми помогла девушке выбрать будущую профессию.

"Я всегда хотела поступить на педагогический. На учителя или на воспитателя, мне нравится очень общаться с детьми. Я в принципе уже понимаю, как искать подход к отдельному ребенку", – говорит Мария.

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В новогодние праздники в доме Власовых не утихает веселый гомон. Семья очень любит принимать гостей. С праздничным настроением и с подарками к ней пришли и представители Фонда Рината Ахметова. Поздравлять с новогодними праздниками детей, живущих в интернатах, детских домах семейного типа и приемных семьях, – традиция, которую 20 лет назад инициировал основатель Фонда.

Алина Климчик, представитель Фонда Рината Ахметова, отмечает:

"Только за последние шесть лет подарки, а в том числе и веру в чудо, получили более 700 тысяч детей. От лица Рината Ахметова сегодня эта семья получила подарки и поздравления, но самое главное – дети убедились, что чудеса существуют. Даже если за каждым чудом стоит человек".

В ответ Елена Власова говорит:

"Мы очень благодарны Ринату Ахметову за то, что он нам и материальную поддержку оказывал, и выделял деньги на приобретение строительных материалов для нашего дома. И сегодня я очень благодарна за то, что Фонд Рината Ахметова поздравил наших деток, и дети безмерно благодарны".

Видео: Сегодня

Ранее сообщалось, что в этом году поздравления и подарки Фонда получат более 100 тысяч детей.

Также напомним, правительство выступает за изменение порядка усыновления иностранными гражданами детей, родившихся на территории нашей страны, поэтому иностранцам усложнят усыновление детей в Украине.