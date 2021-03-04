Акция в поддержку Стерненко: Съезд судей перенесли из-за угрозы "физического насилия"

Совет судей Украины перенес место проведения съезда судей из-за возможных попыток его блокирования.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Изначально мероприятие должно было состояться в Международном центре культуры и искусств Федерации профсоюзов. Однако ряд общественных организаций высказали недовольство и, как заявили в Совете, "выступили с призывами сорвать проведение съезда, вплоть до применения физического насилия" в связи с тем, что рядом с местом проведения, бывшим "Октябрьским дворцом", погибли Герои Небесной Сотни.

"Мы не можем согласиться с тем, чтобы демократические ценности, за которые отдали свою жизнь Герои Революции достоинства, были изуродованы радикально настроенными силами, которые угрожают забросать "коктейлями Молотова" делегатов съезда судей Украины", – сказано в заявлении.

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Совет судей призвал лидеров государства приложить максимум усилий для обеспечения безопасности съезда, а также обратился к международным партнерам с просьбой обратить внимание на искусственное обострение ситуации.

"Учитывая то, что правоохранительные органы заявляют об усилении радикальных настроений накануне съезда, можно предположить, что заказчики дестабилизации заинтересованы в реализации наихудшего сценария, в итоге которого – ликвидация независимости судей и полная остановка правосудия до ликвидации судебной власти как таковой", – указывается в сообщении.

Напомним, ранее участники акции протеста против приговора, вынесенного активисту Сергею Стерненко, анонсировали бессрочную акцию в центре Киева.