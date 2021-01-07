Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк уверен, политикум США найдет правильные решения в ответ на враждебные провокации.

Об этом он заявил после утверждения Конгрессом США победы Президента Джозефа Байдена на своей странице в Facebook.

Речь Байдена, отметил Яценюк, произошла на фоне беспрецедентных событий, которые вчера, 6 января, произошли в Вашингтоне.

"Джозеф Байден лично ответил на вызов, который сегодня стоит не только перед Америкой, но и перед всем миром. Именно он сказал Америке и миру о достоинстве демократии. Мы должны дать достойный и сильный ответ на все угрозы, которые сегодня разрушают надежду человечества на мир, безопасность и развитие. Это угрозы неуважения к верховенству права, демократическим нормам и стандартам, к институтам демократии, к самому понятию справедливости для всех", — отметил Яценюк.

Это также угрозы невежества, популизма, лжи и политического хаоса, который так активно распространяют по миру как политические авантюристы, так и прямые враги демократии во главе с Кремлем, подчеркнул политик.

События в Вашингтоне были вызовом мировой демократии, отметил Яценюк: "недостойна роль тех безумцев, которые спровоцировали штурм Капитолия и гибель людей".

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Яценюк отметил, что Украина хочет единства Соединенных Штатов.

"Украина хочет видеть мудрое лидерство Джозефа Байдена", – написал он.

Яценюк также подчеркнул, что и в 2004, и в 2014 годах при исключительно сложных обстоятельствах Украина нашла все демократические средства, чтобы выйти из драматических кризисов, вызванных управляемыми Москвой политиками.

"Наш пример стоит упоминания сегодня. Мы сумели защитить право и демократию законным и цивилизованным способом. Америка станет сильнее. Мировая демократия станет сильнее. Украина станет сильнее. Верю в это", – написал Яценюк.

Ранее мы сообщали, что бывший премьер-министр Украины, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк поздравил демократа Джо Байдена с победой на выборах президента США, назвав ее "историческим решением американского народа".