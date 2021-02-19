Аппараты ИВЛ от Фонда Ахметова спасают жизни в Мирнограде

В инфекционной больнице Мирнограда (бывший Димитров) Донецкой области установили печальный "рекорд" – там уже несколько месяцев медики спасают пациентку с COVID-19. Говорят, это очень тяжелый и самый длительный случай в медучреждении.

Что стало решающим в борьбе за ее выздоровление – в новостях "Сегодня" рассказывает Ростислав Сысоев.

Пациентка инфекционной больницы Раиса Романская, говорит, что медики подняли ее с того света, ведь надежды на выздоровление было всего пара процентов. Это сейчас она может выразить слова благодарности врачам. А в ноябре из-за тяжелого состояния постоянно молчала и еле дышала.

Медсестра Александра Шинкаренко рассказывает, что пациентка, когда поступила в больницу – не дышала, лежала только на животе, была фиолетового цвета и боялась лишний раз пошевелиться. Последующие месяцы, после подтверждения COVID-19, стали для нее самыми тяжелыми.

"Это очень серьезная болезнь и она такая внезапная. Вот буквально температура сегодня и завтра уже начинают гореть легкие, а послезавтра уже можно распрощаться с жизнью", – говорит Раиса Романская.

Из-за коварной болезни ее легкие не выполняли свою функцию. Показатели кислорода в крови упали до крайне опасной отметки.

Заведующий инфекционным отделением Мирноградской больницы Валерий Поспелов рассказывает, что самая низкая сатурация, которая была у Раисы – 37%. Это сатурация, при которой человек без кислородной поддержки умирает через очень непродолжительное время. В то время инфекционная больница была переполнена. Сегодня количество больных уменьшилось вдвое, но возникли другие сложности.

"Пациенты гораздо более длительно выздоравливают, гораздо более длительный лихорадочный период, гораздо чаще пациенты с дыхательной недостаточностью, тем, которым нужна кислородная поддержка. Мы используем неинвазивную вентиляцию легких в режиме СИПАП (от англ. ConstantPositiveAirwayPressure, CPAP). Это подача кислорода под постоянным давлением. Аппарат синхронизируется с пациентом и вентилирует те участки легких, которые не функциональны", – объясняет Валерий Поспелов.

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Именно кислородная поддержка становится переломной в борьбе за жизнь пациентов. В таких случаях не справиться без современных аппаратов искусственной вентиляции легких.

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Мирноградская инфекционная больница получила медицинское оборудование от Фонда Рината Ахметова. Уже переданы шесть аппаратов ИВЛ и шесть кислородных концентраторов. Они сыграли значительную роль в лечении пациентов, и благодаря им были спасены многие жизни.

Фонд Рината Ахметова передал украинским медикам более 200 современных аппаратов искусственной вентиляции легких. Новое оборудование почти по всей стране помогает врачам спасать жизни пациентов.

Напомним, аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова спасают жизни в Уманской больнице.

Также говорилось, что Фонд Рината Ахметова помогает Петропавловской больнице, которая находится вблизи линии разграничения в Луганской области, лечить больных COVID-19. Медикам переданы современные аппараты искусственной вентиляции легких и тесты на коронавирус.