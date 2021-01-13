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Apple может удалить Telegram с вашего устройства? Мы проверили слухи

13 января, 13:54

Виталий Семченко

В Сети публикуют инструкцию по защите приложения

В Сети активно пишут, что на волне скандала вокруг Telegram и сторонников президента США Дональда Трампа, Apple может удалит приложение из AppStore и устройств пользователей.

Сайт "Сегодня" разобрался, так ли это на самом деле.

Что происходит?

Несколько дней назад СМИ написали, что сторонники президента Трампа начали активно скачивать Telegram после того, как в него "переехал" сам политик. В итоге приложение стало вторым по скачиваемости в США.

После этого в Сети появились слухи, что компания Apple может удалить мессенджер из AppStore и даже с устройств владельцев своей техники.

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А некоторые Telegram-каналы опубликовали видеоинструкцию, "как не потерять приложение со своего iPhone или iPad".

Видео: Telegram

И что, это правда?

Видимо, нет. Telegram-канал "Код Дурова" опубликовал аргументы, почему опубликованная инструкция не состоятельна:

Напомним, ранее создатель мессенджера Telegram россиянин Павел Дуров назвал 7 причин, по которым пользователи iPhone должны быть недовольны политикой App Store.

Дуров не впервые критикует работу Apple. Недавно, например, он разнес в пух и прах новый iPhone, назвав его "невероятно неуклюжим приспособлением".

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