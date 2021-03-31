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Апрель удивит: народный синоптик обещает заморозки и ливни

31 марта, 11:00

Юлия Ляхова

Холодной окажется первая половина недели

Ждать прихода настоящей весны в Украину не стоит почти всю первую половину апреля, однако, среднесуточная температура не будет выше +10 градусов.

По расчетам народного синоптика Леонида Горбаня, особенно холодной окажется первая половина недели.

Так, среднесуточная температура будет не выше +5 тепла, ночами могут быть заморозки до трех градусов мороза. Кроме того, в начале месяца могут быть даже дожди и грозы.

Тепло придет в Украину буквально на несколько дней, а после 10-11 апреля снова похолодает. К середине месяца ожидаются сильные ливни, выпадет до 10 мм осадков.

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Тем не менее, вторая половина месяца окажется по-настоящему апрельской: теплой и солнечной. Ближе к концу месяца станет чуть прохладнее, однако среднесуточная температура не опустится ниже +10 градусов.

Особо сильные дожди Леонид Горбань прогнозирует в предпасхальные дни.

К слову, некоторые города Украины уже начинают отключать отопление. Хотя эти планы может нарушить погода – после нескольких дней тепла снова немного похолодает.

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