Аренда страницы в соцсети: аферисты используют новые методы обмана (видео)

Воспользовавшись карантином и желанием людей подзаработать, аферисты предлагают сдать в аренду свою страницу в соцсети.

Корреспондент "Сегодня" Наталья Тимуршина выяснила, как можно потерять деньги из-за таких мошенников.

В интернете решила подзаработать студентка театрального вуза Юлия, сдав свой аккаунт соцсети в аренду. За это девушке пообещали выплаты – по 150 гривен. Однако ей ничего не выплатили.

С подобной схемой столкнулся Александр. Он получил в личные сообщения похожее предложение. В обмен на вознаграждение предложили отдать виртуальный рекламный кабинет, который автоматически закреплен за каждым зарегистрированным пользователем. Впрочем, деньги мужчина не получил, а частную страницу заблокировали.

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Возможности восстановить ее не было, так как рассылались материалы запретного характера связаны с насилием и сексуального характера.

Как объясняют эксперты по кибербезопасности – подобный образом мошенники пытаются продавать даже наркотики.

Кроме этого, соглашение с такими работодателями может привести к тому, что от вашего имени будут распространять по сети негативную информацию. Но главная опасность кроется в том, если к соцсети подвязаны банковские карточки – можно стать даже должником.

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