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Арендует королевскую виллу: глава Конституционного суда Тупицкий отдыхает в Дубае (фото)

10 января, 18:42

Виктория Барановская

Подобное жилье стоит больше 300 тыс. гривен в сутки

Главу Конституционного суда Александра Тупицкого заметили на отдыхе в Дубае.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Тупицкий арендует королевскую виллу в отеле Kempinski Palm Jumeirah. Цена подобного жилья составляет более 300 тыс. гривен в сутки.

Королевская вилла имеет 4 спальни и отдельный бассейн.

/ Фото: Цензор

/ Фото: Цензор

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/ Фото: Цензор

/ Фото: Цензор

/ Фото: Цензор

Ранее мы сообщали, что 29 декабря президент Владимир Зеленский отстранил на два месяца от исполнения обязанностей судьи главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. В ответв КСУ назвали указ президента неконституционным.

Сотрудники Управления государственной охраны утром 30 декабря не пускали председателя Конституционного суда Александра Тупицкогона его рабочее место.

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