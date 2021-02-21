AstraZеneca или CoviShield? Мы выяснили, что за вакцина летит к нам из Индии

Степанов ехал в Индию за препаратом AstraZeneca, а отгрузили в Украину коробки с названием CoviShield

Министр здрвоохранения Максим Степанов улетел в Индию, чтобы лично проконтролировать отправку 500 тысяч доз британско-шведской вакцины AstraZeneca. Один завод компании в Китае, другой – в Индии. И все бы ничего, но сегодня министр выложил видео, как с завода-изготовителя в индийском городе Пуна грузят контейнеры для транспортировки в аэропорт "Борисполь". На упаковке с вакцинами название CoviShield и ни слова об AstraZeneca.

Мы выяснили: летит вакцина, которую по лицензии AstraZeneca изготавливают на индийском заводе под названием CoviShield. Препарат переквалифицирован и рекомендован Всемирной организацией здравоохранения для экстренного использования.

"Это вакцина, которая изготавливается по лицензии AstraZeneca. На индийских мощностях. Есть брендовые препараты, есть генериковые препараты. AstraZeneca просто дает свою лицензию, и по этой лицензии производится на индийских заводах данная вакцина. Могу единственное добавить, что вакцина и компании AstraZeneca, и индийского аналога (CoviShield) имеет лицензию ВОЗ для экстренного использования", – объяснил глава ОО "Инфекционный контроль в Украине" Андрей Александрин.

Вакцина AstraZeneca – это совместная разработка Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZenecа, которая имеет мощности для производства в Индии. Вакцина против COVID-19 выпускается под названием CoviShield, она переквалифицирована Всемирной организацией здравоохранения и рекомендована к экстренному использованию.

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