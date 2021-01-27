"Белая книга" разведки: что угрожает безопасности Украины и стран ЕС

Впервые в истории Службы внешней разведки Украины ведомство выпустило информационный бюллетень "Белая книга". Помимо информации о структуре СВР и ее задачах, в "Белой книге" собраны основные внешние угрозы национальной безопасности Украины во внешнеполитической, экономической, информационной и других сферах. А также риски, которые угрожают безопасности странам Евросоюза. Какие именно, читайте в материале сайта "Сегодня".
Как развивается геополитическая ситуация в мире
- Под давлением экономических проблем развитие большинства стран мира замедлится.
- Не исключено, что возникнет конфликт вокруг обустройства и контроля судоходства над Северным морским путем, в который будут вовлечены Россия, Китай и страны Запада.
- Так как в Европе нет действенной системы общеевропейской безопасности, следует ожидать создания буферных зон. На этом фоне политика Евросоюза будет стремиться к максимальной автономии от других глобальных и региональных игроков.
Как будут развиваться отношения Украины и стран ЕС…
- Для Украины это плохие новости: основные европейские союзники и партнеры нашей страны будут заняты собственными внутренними проблемами, так что внимание большинства стран ЕС к войне на востоке отойдет на второй план. Мало того, некоторые страны пойдут на либерализацию отношений с РФ.
- Впрочем, смежные с Украиной страны Европы продолжат поддерживать евроатлантический курс нашей страны. С учетом реалий войны на Донбассе, военный потенциал этих стран будет расти даже в условиях кризиса, так что следует ожидать того, что эти страны могут диктовать Украине свои условия.
- При этом эти страны будут продолжать защищать интересы национальных меньшинств, проживающих на территории Украины.
...и стран Евросоюза – с Россией
- В свою очередь любая нестабильность в Европе будет использована Россией для расшатывания ситуации в свою пользу. Это заметно уже сейчас, когда Россия манипулирует проблемой вакцинации от COVID-19, чтобы усилить свое влияние в тех регионах, где она имеет стратегические интересы.
- Россия будет продолжать "давить" на страны ЕС за счет контролируемой миграции, кибернетических атак, а также финансируя популистов, радикалов и сепаратистов. Стоит ждать новых инцидентов в воздушном и морском пространстве этих стран.
- В то же время серьезных военных демаршей против новых членов НАТО со стороны РФ не ожидается.
Какие рычаги давления на Украину будет использовать РФ
А вот для Украины РФ остается источником угрозы номер один, в том числе военной. Также давление на Украину будет осуществляться экономическими методами.
В экономике
- Торгово-экономическая война РФ против Украины будет включать в себя расширение санкций, усиление финансового давления, энергетический шантаж, транзитно-транспортную блокаду, вытеснение украинских товаропроизводителей с традиционных рынков сбыта, дискредитацию украинских предприятий на международных рынках, инвестиционное проникновение на рынки Украины через подставные структуры.
- Также будет продолжаться дискриминация украинских предприятий на рынках Европы и блокировка украинских портов в Азовском море.
- Москва рассматривает Азово-Черноморский регион как плацдарм экспансии в Средиземноморье, на Ближний Восток и Африканский континент. За годы оккупации Крыма собрано немало разведданных, подтверждающих, что несмотря на декларативные заявления, Москва не собиралась развивать промышленный, аграрный, туристический или гуманитарный потенциал полуострова. Только военный.
В культуре и СМИ
- Продолжится наступление на культурном фронте: Кремль и дальше будет использовать культурное наследие Российской империи и Советского Союза для "отбеливания" имиджа РФ.
- То же касается информационного пространства Украины, на котором Россия и впредь будет стремиться доминировать.
- Параллельно атака будет вестись и во внешнем информационном пространстве. Странам Запада будет навязываться имидж Украины как потенциально милитаристского государства, представляющего опасность для смежных стран.
Что угрожает экономике Украины
- Внешний и внутренний долг страны будут расти на фоне замедления темпов развития экономики.
- Кредиты станет намного труднее получить по той причине, что сейчас многие страны мира нуждаются в кредитах для восстановления собственных экономик.
- То же касается инвестиций. Потенциальные стратегические инвесторы существенно повысят планку к условиям реализации проектов на территории Украины.
- Также стоит ожидать сужения экспортных рынков. В ситуации кризиса большинство стран прибегнут к ограничительным мерам в сфере внешней торговли, чтобы поддержать отечественного производителя.
- Но есть и хорошие новости: миграционные угрозы остаются низкими. Основной поток беженцев в Европу из Азии и Африки по-прежнему ориентирован на средиземноморские маршруты.
- К сожалению, отток украинских граждан в долгосрочной перспективе приведет к углублению демографического кризиса.
Напомним, что в "Белой книге" также анализируется, каким образом оккупированные территории дестабилизируют политическую и экономическую ситуацию в Украине.
Кроме того, в Службе внешней разведки Украины прогнозируют смену власти в России из-за проблем со здоровьем у Путина.
Что такое "Белая книга". В англоязычных странах так называют официальные документы со справочной информацией, которые распространяют государственные органы или коммерческие компании. В Украине первая "Белая книга" была выпущена в 2005 году Вооруженными силами страны – в ней было изложено текущее положение дел в тогдашних ВСУ (довольно плачевное) и излагались варианты реформ. Всего было выпущено 12 "Белых книг" ВСУ. По две книги опубликовала Служба безопасности Украины в 2007 и 2008 гг., и по три – Пограничная служба (2014-2016) и Национальная гвардия (2015-2017).
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