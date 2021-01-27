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"Белая книга" разведки: что угрожает безопасности Украины и стран ЕС

27 января, 16:55

Алексей Росовецкий

По данным СВР, наши главные враги – Россия и экономический кризис

Впервые в истории Службы внешней разведки Украины ведомство выпустило информационный бюллетень "Белая книга". Помимо информации о структуре СВР и ее задачах, в "Белой книге" собраны основные внешние угрозы национальной безопасности Украины во внешнеполитической, экономической, информационной и других сферах. А также риски, которые угрожают безопасности странам Евросоюза. Какие именно, читайте в материале сайта "Сегодня".

Как развивается геополитическая ситуация в мире

Как будут развиваться отношения Украины и стран ЕС…

...и стран Евросоюза – с Россией

Инфографика: СВР

Какие рычаги давления на Украину будет использовать РФ

А вот для Украины РФ остается источником угрозы номер один, в том числе военной. Также давление на Украину будет осуществляться экономическими методами.

В экономике

В культуре и СМИ

Что угрожает экономике Украины

Напомним, что в "Белой книге" также анализируется, каким образом оккупированные территории дестабилизируют политическую и экономическую ситуацию в Украине.

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Кроме того, в Службе внешней разведки Украины прогнозируют смену власти в России из-за проблем со здоровьем у Путина.

Что такое "Белая книга". В англоязычных странах так называют официальные документы со справочной информацией, которые распространяют государственные органы или коммерческие компании. В Украине первая "Белая книга" была выпущена в 2005 году Вооруженными силами страны – в ней было изложено текущее положение дел в тогдашних ВСУ (довольно плачевное) и излагались варианты реформ. Всего было выпущено 12 "Белых книг" ВСУ. По две книги опубликовала Служба безопасности Украины в 2007 и 2008 гг., и по три – Пограничная служба (2014-2016) и Национальная гвардия (2015-2017).

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