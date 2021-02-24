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Беспорядки на Банковой: количество задержанных возросло до 24

24 февраля, 00:05

Стас Кожемякин

Полиция насчитала более 2000 участников протеста под Офисом президента

Количество задержанных участников акции протеста против приговора активисту Сергею Стерненко в Киеве возросло до 24 человек. Раньше сообщалось о 17 задержанных.

Об этом 23 февраля сообщили в отделе коммуникации столичного управления Нацполиции.

"24 активных участников акции доставляли в управление полиции. У них собрали объяснительные и отпустили", – говорится в заявлении.

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По подсчетам правоохранителей, в демонстрации под стенами Офиса президента на улице Банковой в Киеве принимали участие более 2000 человек. По данным Красного Креста, в результате столкновений с силовиками более 10 участников из них пострадали.

Также в Нацполиции возложили на протестующих ответственность за беспорядки, поскольку они не реагировали на "замечания полицейских не совершать правонарушений", а также использовали газовые баллончики и фаеры.

Напомним, что сегодня протестовали не только в Киеве, но и в других городах Украины. Акции начались после того, как Сергея Стерненко признали виновным и по совокупности уголовных преступлений приговорили к 7 годам 3 месяцам лишения свободы с частичной конфискацией имущества. В прокуратуре объяснили, за что именно судили известного активиста.

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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