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Без кафе, рынков и ТЦ: что будет запрещено во время зимнего локдауна

7 января, 15:12

Татьяна Очеретяная

Зоны питания на АЗС будут закрыты

В Украине объявили зимний локдаун с 8 до 24 января. "Сегодня" рассказывают, что будет недоступно в этот период.

Так, во время жесткого карантина введут такие ограничения:

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Напомним, ранее мы писали, какие ограничения будут действовать в столице.

Кроме того, Кабмин разрешил продавать бытовую химию и прессу в локдаун.

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