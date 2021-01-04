Без одежды, химии и прессы во время локдауна: в ЦОЗ обратились в Кабмин

Центр общественного здоровья намерен передать на рассмотрение в Кабмин правки, чтобы не все товары повседневного спроса попали под запрет во время локдауна, который начнет действовать в Украине с 8 января.

По словам гендиректора директората общественного здоровья и профильных заболеваний Ирины Руденко, правки на рассмотрение в Кабмин передадут 5 января, говорится в сюжете "Сегодня".

"Мы завтра планируем вносить изменения в постановление. Все эти обращения, которые к нам поступали – и по социалке, и от Американской торговой палаты, и от других министерств, мы их проработали и предложим завтра внести точечные изменения в него. Там будет часть этих предложений учтена", – рассказывает Ирина Руденко.

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Напомним, под запрет попали:

бытовая химия;

инструменты;

одежда;

пресса;

детские товары для обучения.

Видео: Сегодня

Напомним, ранее сайт "Сегодня" напомнил, какие будут ограничения и запреты с 8 января и что будет разрешено.