В Украине нашли редкий хантавирус: кому грозит и стоит ли бояться

Хантавирус – один из древнейших вирусов. Он встречается редко, но против него нет лечения, говорят врачи

Хантавирус – не новый вирус для человечества.

Его впервые выделили в 1978 году и до сих пор он встречается у людей крайне редко – его носители грызуны.

Но на днях хантавирус обнаружили в Украине. Заболел житель Львовской области. Он обратился к медикам с высокой температурой, кровоизлиянием, болью в мышцах и пояснице.

Результаты анализов подтвердили хантавирус.

Несет ли опасность этот вирус, разбирался "Сегодня".

Что мы знаем о хантавирусах

Этот тип вирусов переносят грызуны, при этом сами они не болеют.

Люди могут заразиться хантавирусами при контакте с мочой, слюной или фекалиями грызунов. Некоторые штаммы вызывают у людей смертельные заболевания, такие как хантавирусная геморрагическая лихорадка с почечным синдромом и хантавирусный легочный синдром.

Но хантавирус – это далеко не новый вирус. Вероятные случаи хантавирусной инфекции описаны еще в литературе Китая XII века.

Но впервые вирус привлек внимание врачей, когда в период с 1951 по 1954 год в Южной Корее заболели 3200 военнослужащих Организации Объединенных Наций.

И только в 1976 году вирус смогли выделить. Его назвали вирусом Хантаана (HTNV) по названию реки в Южной Корее.

На сегодня во всем мире выявлено более 50 видов хантавирусов.

Вирусы Хантаан, Сеул, Добрава и Пуумала распространены в основном в Европе и Азии.

Согласно последним данным, ежегодно во всем мире регистрируется более 20 000 случаев хантавирусной болезни, большинство из которых в Азии. Тем не менее количество случаев заболевания в Америке и Европе растет.

География приблизительной заболеваемости хантавирусным сердечно-легочным синдромом (HCPS) и геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (HFRS) по странам в год (данные обновлены до 2016 г.). По Украине данных нет. Источник: РМС.

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Какие симптомы болезни, которую вызывает хантавирус?

В странах Европы и Азии распространены хантавирусы, которые вызывают геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС).

Обычно симптомы проявляются в течение 1-2 недель после контакта с вирусом. В редких случаях для их развития может потребоваться до 8 недель.

Первоначальные симптомы начинаются внезапно и включают:

сильные головные боли;

боли в спине и животе;

лихорадку;

озноб;

тошноту;

нечеткость зрения.

У людей может быть покраснение лица, воспаление или покраснение глаз или сыпь.

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Более поздние симптомы могут включать низкое кровяное давление, острый шок, сосудистую "утечку" (когда плазма крови изливается в окружающие ткани) и острую почечную недостаточность, что может вызвать серьезную перегрузку жидкостью.

Тяжесть заболевания зависит от конкретного вируса, вызывающего инфекцию. Вирусные инфекции Хантаан и Добрава обычно вызывают тяжелые симптомы, тогда как вирусные инфекции Сеула, Сааремаа и Пуумала обычно более умеренные.

Полное выздоровление может занять недели или месяцы.

В зависимости от того, какой вирус вызывает заболевание, смерть наступает у от 1% до 15% пациентов. Летальность колеблется от 5 до 15% для болезни, вызванной вирусом Хантаан, и менее 1% для болезни, вызванной вирусом Пуумала.

Кто рискует заболеть?

Люди могут заразиться этими вирусами после контакта с парами мочи, помета или слюной инфицированных грызунов или после контакта с пылью из их гнезд. Передача может также произойти, когда инфицированная моча или другие материалы попадают непосредственно на поврежденную кожу или на слизистые оболочки глаз, носа или рта.

Исследования говорят, что курильщики имеют более тяжелое повреждение почек, чем некурящие, в случаях инфекции PUUV (один из видов хантавируса, распространенный в Европе).

Заболеваемость лихорадкой с почечным синдромом у мужчин более чем в три раза выше, чем у женщин.

Вспышки заболеваемости могут варьироваться в зависимости от сезона, при этом большинство случаев в районах эпидемии происходит в период от зимы до начала весны. В группе риска – фермеры, которые работают со сбором урожаев и сталкиваются с полевыми грызунами.

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К известным факторам риска также относятся: проживание в пределах 100 м от леса, нахождение в комнатах и зданиях с плохой вентиляцией, наблюдение за полевками, рубка дров, а также работа в лесу, на стройке или охота на ондатру.

Как лечат болезни, которые вызывают хантавирусы?

Поддерживающая терапия – это основа лечения пациентов с хантавирусными инфекциями.

Несколько инактивированных вакцин были созданы из хантавируса в культурах клеток грызунов. Некоторые из них были лицензированы для использования на людях в Корее и Китае. Сообщается, что вакцины обладают 93,77–100% защитной эффективностью. В других странах вакцина не используется.

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Почему хантавирус не перейдет в эпидемию

Эпидемия из-за хантавируса нам не грозит. Вирус не передается от человека к человеку, поэтому у него меньше возможностей распространяться.

В своей практике врач-инфекционист Инна Андрусович сталкивалась с пациентами, у которых были похожие симптомы, но чтобы это были подтвержденные случаи – такого не было.

"Если кто-то заболеет, то это единичные случаи. Другая проблема, как болезнь, вызванную этим вирусом, верифицируют? В Украине лабораторий, которые это могут делать, нет. То есть заболевание может только предполагаться по симптомам, а подтвердить его лабораторно в Украине возможности нет, насколько я знаю", – добавляет врач-инфекционист.

Чтобы не подвергать себя заражению вирусом, достаточно мыть руки и овощи, охранять жилище от грызунов.

Но он бывает сезонный, и массовых эпидемий, если человек выполняет эти требования, не случится.

Домашние крысы и другие грызуны, которые заводятся в качестве домашних животных, обычно не представляют опасности, говорит инфекционист. Конечно, если если это не дикие грызуны и они не лазят по помойкам, а живут в клетке.

Также сайт "Сегодня" рассказывал о том, как происходит заражение и как хантавирус определить у себя.

О случае заражения вирусом на Львовщине смотрите в сюжете новостей "Сегодня"

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